Oriol Junqueras: "Em reuniré amb Sánchez el dia 8 per desbloquejar el model de finançament"
«El país no pot quedar paralitzat eternament entre els que no volen i els que no saben»
«ERC vol que hi hagi pressupostos en totes les institucions»
Júlia Regué
ERC està negociant amb el Govern central i la Generalitat el nou sistema de finançament. ¿Quants recursos de més rebrà Catalunya i per a què ha de ser aquesta reforma?
Veurem si hi ha acord. Un bon acord és possible perquè hem batallat molt per aconseguir-ho. Tothom és conscient que, si depengués només del partit socialista, no hi hauria hagut mai un acord per a un nou finançament ni respecte a l’ordinalitat. ¿Per què? Perquè el PSOE ha estat amb un model caducat durant anys i no ha fet res per renovar-lo. Si finalment es produeix, és perquè ERC ha batallat. Aquesta setmana vinent en concretarem les xifres.
¿Què falta per concretar perquè l‘acord sigui possible?
Hi som a prop. ¿Quina és la nostra intenció al llarg d’aquesta setmana vinent? Doncs que hi hagi una reunió al màxim nivell entre el president del Govern i el president d’ERC per fer possible l’acord. ERC no té pressa, però la societat catalana, sí.
¿Quan es reunirà amb Sánchez a la Moncloa per desencallar aquest pacte?
El dijous 8 de gener. L’objectiu fonamental és desbloquejar del tot el model de finançament i recordar-li que hi ha altres compromisos que s’han d’anar complint. Per exemple, desbloquejar els mecanismes necessaris per poder recaptar l’IRPF. Nosaltres entenem que les negociacions són de caràcter global. Hi ha la condonació del deute del FLA, el model de finançament, la recaptació de l’IRPF, el consorci d’inversions que ha de garantir que s’executi el pressupostat a Catalunya, mesures en l’àmbit d’infraestructures clau com els trens i la governança aeroportuària.
¿L’ordinalitat ha d’estar garantida mitjançant el càlcul entre el que rebin i aportin les comunitats autònomes o bé ha de quedar també explicitada en la literalitat de l’acord?
Ha de quedar garantida en tots els àmbits possibles. La societat catalana mereix molt més del que té. Falten recursos per a l’educació, per a la sanitat, per a les famílies, per a tots els serveis socials i per a les infraestructures. El que resulta sorprenent és que això només preocupi a ERC i que no estiguin tots acompanyant-nos en aquest camí, que ens hagin deixat sols.
¿Aquest acord per a un nou finançament fa que Esquerra s’assegui automàticament a negociar els Pressupostos? ¿O falta alguna cosa més?
No, perquè sigui possible una negociació pressupostària hi ha d’haver un acord pel que fa al model de finançament i s’ha de desbloquejar la capacitat de recaptació de l’IRPF.
¿Significa que els socialistes diguin que votaran a favor de la seva proposta al Congrés?
Això forma part de la negociació. És millor que Catalunya recapti tots els impostos i, en aquest cas, en particular l’IRPF, que no el recapti. Per tant, el PSOE ha d’avançar en aquest camí. Si això és possible per a algunes províncies de l’Estat, ¿per què no ha de ser possible per a Catalunya?
¿Com pot convèncer Junts i altres formacions com Compromís perquè votin a favor del nou model al Congrés?
Els partits hauran de decidir si volen que hi hagi més recursos per a hospitals i escoles, per a universitats i per a la indústria, per als agricultors i per a les famílies. Òbviament, poden votar-hi en contra i fer-ho impossible. Qui no voti a favor d’això donarà continuïtat al que va fer el ministre Cristóbal Montoro i Mariano Rajoy, i al que ha fet el PSOE durant set anys de govern. I el que és bo per a la societat catalana també ho és per a la valenciana, per a les illes i per a totes les comunitats que estan infrafinançades.
Junts diu que no es pot pactar un nou model de finançament si no s’han publicat abans les balances fiscals.
El país no pot quedar eternament paralitzat entre els que no volen i els que no saben. I quan tinguem un bon acord pel que fa al model de finançament, continuarem treballant per recaptar l’IRPF. I quan hàgim aconseguit això, continuarem treballant perquè hi hagi un consorci d’inversions que garanteixi que el que es posa en els pressupostos acabi executant-se.
¿També és important fer-ho junts? Ho dic perquè Junts proposa un front comú independentista a Madrid. ¿N’ha parlat amb Jordi Turull?
Jo parlo amb tothom que pugui i vulgui parlar amb mi. I per tant, parlo amb Carles Puigdemont, amb Jordi Turull i amb dirigents d’altres partits com Compromís, BNG, Bildu, PNB, PSOE, Sumar, Podem i Junts. La millor manera de defensar un front comú és votar a favor de Catalunya. Per això se’ns fa molt difícil d’entendre que, quan han tingut l’oportunitat de votar a favor de les comunitats energètiques, per exemple, hi hagin votat en contra. Tenen l’oportunitat de rectificar moltes de les decisions que han pres i de votar a favor de la condonació de 17.000 milions d’euros de deute del FLA.
Sánchez va admetre públicament que no havia complert amb Junts. ¿Vostè li demana que admeti públicament que tampoc està complint amb ERC?
No, jo el que vull és que Catalunya tingui el que es mereix.
Comencem l’any sense que l’empresa mixta de Rodalies estigui constituïda. ¿Quan es farà i qui la liderarà?
En els pròxims dies. És molt important que hi hagi una empresa amb una majoria clara en el Consell d’Administració que representi Catalunya, i que la presidència sigui escollida pel Govern. ¿És suficient? No. Per tant, fa falta que el nou pla quinquennal d’inversió ferroviària també sigui el millor possible. I un nou model de finançament per fer-ho. I ja hi estem treballant.
El president Salvador Illa va dir que busca una majoria sòlida tant amb Esquerra com amb els Comuns, i els va titllar, en una mena d’elogi, de "terriblement exigents». En matèria d’habitatge, ¿creu que el Govern està sent prou ambiciós?
Deixi’m tornar-li l’elogi. El Partit Socialista també és molt tossut, l’hi puc garantir. Si no, no faria tants mesos que negociem. ERC sempre es pren com un elogi que algú digui que és molt tossuda a l’hora de defensar els interessos de Catalunya. En matèria d’habitatge no n’hi ha prou amb promeses i declaracions. El que fa falta és construir-lo i un pla massiu de rehabilitació de barris metropolitans, dels centres històrics de moltes capitals de comarca i de molts pobles del nostre país. Per desgràcia, el Govern d’Illa sembla que aquesta part no la sap veure. De la mateixa manera que hi ha una llei de barris, també hi ha d’haver una llei per als municipis petits perquè, si no, no entren mai en el repartiment [de fons].
Sobre la limitació de la compra especulativa d’habitatge, ¿vostè és partidari que, per exemple, un fons d’inversió no pugui comprar un bloc de pisos en una zona tensionada?
Som partidaris que totes les famílies d’aquest país disposin d’una llar. Per fer-ho possible hi ha moltes eines i les defensem totes: polítiques fiscals que desincentivin un excés de concentració de la propietat, polítiques de rehabilitació massiva i polítiques de construcció d’habitatge. Ara bé, si una família ha estalviat durant la vida per comprar un pis i complementar la pensió, nosaltres hem d’ajudar-la i entendre-ho perfectament. És legítim. ¿I que les pensions haurien de ser millors? Sí, també. I cal millorar els sous de la gent.
Per resoldre els problemes de la gent, ¿quines condicions posarà a Illa per als pressupostos?
Si hi ha un acord sobre el model de finançament i per vehicular la recaptació de l’IRPF, ERC estarà encantada que hi hagi una negociació pressupostària, perquè vol que hi hagi pressupostos en totes les institucions. Si el PSOE i el PSC comparteixen que és millor que hi hagi pressuposats, compliran els seus compromisos. ERC plantejarà qüestions com, per exemple, una llei de barris que s’hagi d’aplicar en l’àmbit rural, en els pobles petits, i polítiques ambicioses dins de l’àmbit del transport per construir infraestructures ferroviàries, més recursos en educació, universitat i investigació, i la modernització del canal d’Urgell.
