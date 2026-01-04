Mig miler persones es concentren a Barcelona per “festejar l’alliberació” de Veneçuela
La mobilització reivindica que el període de transició culmini amb la presidència d’Edmundo González
Nia Escolà / Albert Hernàndez Ventós (ACN)
Unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s’han concentrat aquest diumenge sota l’Arc de Triomf de Barcelona per "festejar l’alliberació" de Veneçuela. Així ho ha expressat la portaveu de Vente Venezuela Barcelona (moviment polític de l'opositora María Corina), Luisa Trujillo, que confia sigui "la primera fase de llibertat" i per la qual, segons ha apuntat, el país ha lluitat durant 26 anys. La mobilització, convocada per Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia i l’ONG Un Mundo Sin Mordaza, ha donat suport a l'operació que ha servit per capturar Nicolàs Maduro i la seva esposa, Cilia Flores. Alhora, la protesta ha reclamat que, quan s'arribi a la segona fase, un cop se superi la transició iniciada, Edmundo González esdevingui president.
Trujillo recorda que González, juntament amb Corina, van ser “els guanyadors” de les eleccions del juliol del 2024. La membre de Vente Venezuela Barcelona reconeix que “l’estructura del Chavisme encara segueix en peu” al país i apunta que aquest període de trànsit serà “dur”.
La membre del moviment polític concreta que “el règim de Maduro”, segons ha dit amb dades de la relatoria de Nacions Unides, acumula més de 38.000 torturats. També precisa que actualment compta amb més d’un miler de presos polítics i téu na vintena de ciutadans espanyols presos “al centre de tortura més gran d’Amèrica Llatina, l’Helicoide”, que es troba Caracas.
D’altra banda, Trujillo assenyala que els Estats Units han estat “l’únic país” que els ha donat suport en la “primera fase d’alliberació”. A parer seu, l’ajuda del govern de Donald Trump ha arribat després de “morts” i “protestes” al país, i d’haver “sol·licitat ajuda internacional a Europa, les Nacions Unides, a l’Estat i a l’associació d’estats americans”.
Entre l'esperança i la incertesa
La majoria dels concentrats són veneçolans que viuen a Catalunya. Entre ells, la Belén Montserrat, que fa set anys que resideix a Barcelona, i que assegura viure un moment de barreja d'esperança i incertesa. "Estic molt feliç. Al final està passant alguna cosa diferent al meu país", explica Montserrat, que recorda que va marxar de Veneçuela "amb molt de por" a causa de la repressió. Segons afirma, molts veneçolans senten "una alegria" que costa d'entendre des de fora: "Hauries d'haver viscut tot allò per saber com d'important és el que estem sentint ara, malgrat la incertesa del que pugui passar després".
Segons explica, la situació dels seus familiars a Veneçuela és "de prudència". "Estan tranquils, però amb dubtes de si realment passarà alguna cosa", explica. Un altre dels participants, Miguel Rodríguez, considera que els fets recents suposen un punt d'inflexió. "Mai pensàvem que arribaríem a aquest moment. Encara no ha acabat tot, però ja hem fet un pas molt important", afirma. Rodríguez fa dos anys que viu fora de Veneçuela i té el pare i una germana al país. Segons explica, fora de la capital la situació està més calmada, tot i que assegura que "la gent té por". Pel que fa al paper dels Estats Units, Rodríguez defensa la intervenció internacional si això comporta estabilitat: "Si Xina i Rússia ja ens tenien envaït el petroli, que ara ho faci Trump, si té bé el país, no passa res. Aquesta és la meva opinió".
La concentració arran de l’atac estatunidenc a Veneçuela és la tercera duta a terme a la capital catalana en poc menys de 24 hores, i la segona que té de punt de trobada l’Arc de Triomf. La cita forma part d’una crida mundial per reivindicar que “ha arribat l’hora de la llibertat” al país llatinoamericà. També hi ha protestes programades a Amsterdam, Londres, Roma, Berna i Bogotà, així com en ciutats de l’estat espanyol com ara Tenerife i Valladolid, entre d’altres.
