Mor als 78 anys Maria Eugènia Cuenca, la primera dona que va ser consellera de la Generalitat
Va ocupar la cartera de Governació entre el 1992 i el 1995, durant l’etapa de Pujol
ACN
L’exconsellera de Governació Maria Eugènia Cuenca ha mort a l’edat de 78 anys, segons ha confirmat el Departament d’Interior i la consellera Núria Parlon a través dels seus comptes a X. Cuenca va ser la primera dona que va ocupar el càrrec de consellera de la Generalitat. En concret, va ser consellera de Governació entre els anys 1992 i 1995, durant l’etapa de govern de Jordi Pujol.
Durant la seva carrera política, també va ser diputada al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, entre altres càrrecs. Nascuda a Calataiud, però establerta a Catalunya, va ser una de les fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i va pertànyer durant anys als seus òrgans de direcció.
Diversos polítics han destacat la figura de Cuenca a través de les xarxes i han traslladat el seu condol a familiars i amics. La consellera d’Interior ha lamentat “profundament” la seva mort, mentre el president del Parlament, Josep Rull, ha destacat que Cuenca va ser la primera consellera i que era “un doll de determinació, sensatesa i energia positiva”. “Bilbilitana de naixença, va engruixir els rengles del catalanisme de manera brillant i generosa”, ha afegit.
També n’ha fet referència al seu compte a X l’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, de qui ha destacat que Cuenca va ser “una gran consellera en un temps en què la política -el poder en general, també a la premsa- era un món d’homes”. En aquest sentit, considera que “va obrir camí amb el seu saber fer i la seva lleialtat al Govern de Catalunya”.
Encara des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha destacat que Cuenca “va treballar fort des de diferents fronts per reforçar l’autogovern de Catalunya”.
