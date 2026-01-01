Primeres arribades
El primer nadó nascut a Catalunya el 2026: Ander Muñoz Adan, de Sabadell
El naixement s’ha produït a les 00.38 hores de la matinada, al Parc Taulí de Sabadell
El primer nadó de l'any de Catalunya nascut en un hospital públic ha estat l'Ander Muñoz Adan. El naixement s’ha produït a les 00.38 hores de la matinada, al Parc Taulí de Sabadell.
Els pares del nounat viuen al municipi de Sabadell, la mateixa localitat on es troba el centre hospitalari. El naixement marca el primer registre del 2026 a Catalunya i ha sigut confirmat per l’hospital. Com és tradició, el primer nadó es converteix en una fita simbòlica de l’inici del nou any.
Catalunya Central i Girona
Els primers naixements posteriors al de Sabadell s’han produït tot just uns minuts després a l’interior del territori. A les 0:41 hores ha nascut Sira a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, a la Catalunya Central. Els seus pares, Violeta i Joan, viuen a Sant Fruitós de Bages.
Un minut més tard, a les 0:42 hores, ha arribat al món Alda Joana a l’Hospital Santa Caterina de Salt, a la Regió Sanitària de Girona. Els seus pares, Clodia Isabell i Michel, viuen al mateix municipi.
Àrea metropolitana de Barcelona
A l’àrea metropolitana de Barcelona, el primer naixement d’aquest any s’ha produït a les 00:49 hores a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, amb l’arribada de Thais, que pesa 3,4 quilos. Els seus pares viuen a l’Hospitalet de Llobregat.
I a la capital catalana, el primer nadó de l’any ha nascut a les 4:48 hores a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Es tracta de Gurnawab Singh, fill d’Amitpal Singh i Archna Saini, veïns de Barcelona.
Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i Penedès
La matinada ha avançat amb el primer naixement a les Terres de l’Ebre a les 3:30 hores, quan ha nascut Ishaqa Sawaneh a l’Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta, amb una família resident a Roquetes. Amb l’arribada del matí, a les 8:28 hores, a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona s’ha registrat el naixement de Marcos Galindo Domínguez, els pares són veïns de la ciutat.
Pocs minuts després, a les 8:36 hores, el Penedès ha comptabilitzat el seu primer naixement amb l’arribada de Nadir a l’Hospital del Vendrell, amb pares residents a Calafell.
Lleida i Alt Pirineu i Aran
A la Regió Sanitària de Lleida, el primer naixement de l’any s’ha produït a les 7:02 hores amb l’arribada d’Osayd Moussaoui El Airbaoui, nascut a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Els seus pares viuen a La Granja d’Escarp, a la comarca del Segrià.
Finalment, a les 11:25 hores, l’Alt Pirineu i Aran ha registrat el seu primer naixement del 2026 amb Eiden David a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, localitat on també viuen els seus pares.
