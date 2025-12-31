Sorteig
La Grossa de Cap d'Any 2025 passa de llarg de l'Empordà però esquitxa Girona
El sorteig ha repartit aquest dimecres vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros
Aquest cop no ha pogut ser. La tretzena edició de La Grossa de Cap d’Any no ha repartit cap premi a l’Empordà. Tanmateix, a Girona ciutat han tingut més sort i hi han caigut alguns premis. En concret, el segon premi, el 92574, que també s’ha venut a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat). Alhora, el primer quart premi s’ha distribuït en punts de venda del veïnat gironí de Campdorà i a Cambrils (Baix Camp). A continuació us expliquem els descobrim els números premiats i on han tocat.
Primer premi
La Grossa de Cap d'Any del 2025 ha estat el 01379. El premi s'ha repartit al Vendrell i està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet. L'extracció de la Grossa ha estat l'última del sorteig. Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros, la coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran 1.000 euros, si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les dues últimes, 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 9, com el primer premi, recuperaran els 10 euros jugats.
Segon premi
El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 92574, s'ha venut a Santa Coloma de Cervelló i Girona. El segon premi d'aquesta rifa està dotat amb 65.000 euros per cada bitllet, que suposa 6.500 euros per euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 650 euros. El sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que s'està realitzant aquest dimecres, reparteix tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.
Tercer premi
El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any, el 73762, s'ha distribuït a Paret del Vallès i també per internet. Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número cobraran 30.000 euros, 3.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 500 euros per bitllet jugat.
Quarts premis
El 29181 ha estat el primer quart premi de la Grossa de Cap d'Any i s'ha distribuït en punts de venda de Cambrils i el barri gironí de Campdorà. Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, la qual cosa suposa 1.000 euros per cada euro jugat. El número anterior i el posterior s'enduen 200 euros. Aquest és el primer dels dos quarts premis que es repartiran durant el sorteig.
El 15376 ha estat el segon quart premi de la Grossa de Cap d'Any i s'ha venut a Palau-solità i Plegamans i el Vendrell, a més d'internet. Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, cosa que suposa 1.000 euros per cada euro jugat. Aquest és el segon dels dos quarts premis que s'han repartit durant el sorteig.
Cinquens premis
El primer cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 34006, s'ha venut al Prat de Llobregat i Súria. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. És la primera de les vuit extraccions del sorteig d'aquest any, que repartirà tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.
El segon cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 20005, s'ha venut a íntegrament a Barcelona. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. És la segona de les vuit extraccions del sorteig d'aquest any, que repartirà tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.
El tercer cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 68675, s'ha distribuït a Gelida. Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número cobraran 5.000 euros, 500 euros per cada euro jugat. És el tercer i últim cinquè premi del sorteig.
