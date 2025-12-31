Sorteig
Comprova aquí si el teu número de la Grossa de Cap d’Any 2025 té premi
El sorteig ha repartit aquest dimecres vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros
Comprovar si el teu número de la Grossa de Cap d’Any 2025 ha estat premiat en el sorteig d’aquest dimecres, 31 de desembre, és ràpid i molt senzill amb el cercador d’EMPORDÀ. Només cal introduir les xifres del cupó que vols consultar, la sèrie i l’import jugat i, a l’instant, pots saber si el número ha estat agraciat amb algun premi.
Quant guanyo amb la Grossa de Cap d’Any 2025?
Els premis de la Grossa d’aquest any 2025 són els següents:
- Primer premi: amb un import de 200.000 € per cada bitllet (20.000 € per euro jugat)
- Segon premi: 65.000 € per bitllet
- Tercer premi: 30.000 € per bitllet
- Quarts premis: 10.000 € per bitllet
- Cinquè premis: 5.000 € per bitllet
Els premis dins d’un mateix número guanyador no són acumulables. És a dir, un número que és guanyador perquè coincideix en més d’una xifra amb un dels números premiats, només podrà guanyar el premi més alt possible.
