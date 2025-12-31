Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aquests són els números premiats de La Grossa de Cap d'Any 2025

Comprova si el teu dècim ha estat afortunat amb alguns dels premis del sorteig de la Grossa de Cap d'Any

La Grossa de Cap d'Any.

La Grossa de Cap d'Any. / ACN

Redacció

Barcelona / Figueres

La Grossa de Cap d'Any 2025 reparteix el 31 de desembre vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros. Aquests són els números premiats del sorteig d'enguany:

Primer premi

  • 01379

Segon premi

  • 92574

Tercer premi

  • 73762

Quarts premis

  • 29181
  • 15376

Cinquens premis

  • 34006
  • 20005
  • 68675

El primer premi s'endú 200.000 euros per bitllet, el segon, 65.000; el tercer, 30.000; els quarts, 10.000; i els cinquens, 5.000 euros.

