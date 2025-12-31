Sorteig
Aquests són els números premiats de La Grossa de Cap d'Any 2025
Comprova si el teu dècim ha estat afortunat amb alguns dels premis del sorteig de la Grossa de Cap d'Any
La Grossa de Cap d'Any 2025 reparteix el 31 de desembre vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros. Aquests són els números premiats del sorteig d'enguany:
Primer premi
- 01379
Segon premi
- 92574
Tercer premi
- 73762
Quarts premis
- 29181
- 15376
Cinquens premis
- 34006
- 20005
- 68675
El primer premi s'endú 200.000 euros per bitllet, el segon, 65.000; el tercer, 30.000; els quarts, 10.000; i els cinquens, 5.000 euros.
