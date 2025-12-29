Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
MiàsteniaTortuga PortbouPantà Darnius Boadella
instagramlinkedin

Protestes

Els pagesos es manifesten a l'Eix per protestar contra la gestió de la fauna cinegètica

Unió de Pagesos reclama indemnitzacions pels danys i que es prohibeixi l'entrada de boví de França

Els pagesos es manifesten a l'Eix per protestar contra la gestió de la fauna cinegètica

Els pagesos es manifesten a l'Eix per protestar contra la gestió de la fauna cinegètica

Veure Galeria

Els pagesos es manifesten a l'Eix per protestar contra la gestió de la fauna cinegètica / ACN / Maria Garcia

ACN

Maria Garcia

Caldes de Malavella

Més d'una seixantena de tractors han sortit de Caldes de Malavella en direcció l'Eix Transversal per protestar contra la gestió de la fauna cinegètica. El responsable de boví d'Unió de Pagesos, Marc Xifra, ha criticat que la sobrepoblació de senglars i cabirols els provoquen danys i posen en risc la sanitat animal. "Que acabin amb aquestes plagues, molta gent no pot sembrar o perd el 30% de les collites, n'estem farts". Xifra també ha reclamat que es compensin les pèrdues, que es posin controls a la frontera a tots els aliments que entren i que prohibeixin l'arribada de bovins de França, on tenen diversos brots de dermatosi actius. A més, ha denunciat que les indemnitzacions als pagesos afectats per aquest virus són "insuficients"

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents