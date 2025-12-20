Protecció Civil envia una Es-Alert per pluges torrencials a 14 municipis del Barcelonès Nord, el Maresme i el Vallès
L'avís és per a les pròximes dues hores i es demana precaució a la ciutadania
ACN
Protecció Civil ha enviat aquest dissabte al migdia una Es-Alert per pluges torrencials a 14 municipis del Barcelonès Nord, el sud Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Concretament, l'alerta als mòbils s'ha enviat a les poblacions de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Martorelles, la Llagosta, Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixac, Tiana i Montgat, tot i que des de Protecció Civil s'informa que es pot haver rebut en zones limítrofs. L'avís és per a les pròximes dues hores i en aquestes zones hi ha algunes incidències. De moment, els Bombers han rebut vuit avisos a Badalona per filtracions d'aigua i inundacions de baixos.
En el missatge, es demana evitar desplaçaments i activitats a l'exterior, no apropar-se a rius, rieres ni barrancs, ni travessar passos inundables o amb aigua. També es demana no baixar a soterranis, pujar a pisos superiors si entra aigua, i trucar al 112 en cas d'emergència.
Una vintena d'avisos als Bombers per la tempesta
Els Bombers de la Generalitat han rebut des de les 12 hores una vintena d'avisos per serveis relacionats amb la tempesta a la Regió Metropolitana Nord, principalment a Badalona (8), Santa Coloma de Gramenet (4) i Sant Fost de Campsentelles (2). Cap de gravetat. A Badalona, les sortides per acumulació d'aigua s'han concentrat a la zona de Montigalà -a tocar del camp de futbol- i al carrer de Còrdova. Els registres de precipitació més destacats ja superen els 50-60 litres a diverses poblacions com Sant Fost-Mas Llombart (66,8 litres), Mollet-estació de França (62,6 litres), Badalona-Museu (56,4 litres) i Badalona-Progrés (53,8 litres), segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
