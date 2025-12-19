El Govern defensa l’IRTA-CReSA
La Generalitat reitera que no hi ha "cap indici" que el brot de pesta porcina sortís d’un laboratori
L’auditoria externa a l’IRTA-CReSA estarà llesta a principis de la setmana vinent i Illa defensa el centre
Germán González
La Generalitat ha assegurat aquest divendres que, segons l’informe dels tècnics de la Comissió Europea i del Ministeri d’Agricultura i de l’auditoria encarregada per conèixer l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) de Collserola, no hi ha "evidències" ni "indicis" que el virus sortís del laboratori IRTA-CReSA. Ho ha reiterat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, després de visitar la seu d’aquest centre d’investigació en sanitat animal, situat a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), a la zona on es van localitzar els primers senglars morts per PPA, i les dependències del qual van ser registrades dijous pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil.
Ordeig ha explicat que l’informe dels tècnics europeus i del ministeri afirma que "no hi ha evidències ni indicis" que l’origen del virus sigui el CReSA, ja que tant les seves instal·lacions com els seus protocols "estan bé" i "avalen les actuacions fetes fins ara". Ha remarcat que l’auditoria encarregada a un grup d’experts per part de la Generalitat, que s’està ultimant, també conclou que "els protocols estan bé i que tot s’ha fet correctament", a falta d’una documentació extra que s’ha requerit.
Aquesta auditoria externa estarà llesta a principis de la setmana vinent. Sis persones expertes en pesta porcina africana (PPA) l’estan ultimant i la presentaran entre dilluns i dimarts, segons fonts del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. La Generalitat va anunciar l’auditoria després de l’obertura d’una investigació complementària per part del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en conèixer els resultats del laboratori de referència de la UE, que apuntava que una de les hipòtesis de l’aparició de la soca podria estar relacionada amb les que s’utilitzen en experiments.
En paral·lel, els veterinaris de la UE que van examinar les instal·lacions de l’IRTA-CReSA han conclòs que s’han garantit les mesures de biocontenció dels virus que hi ha dins del laboratori i que el personal treballa de forma adequada en la gestió i control dels experiments sobre soques del PPA, segons ha remarcat Cristina Massot, secretària general de la conselleria, que ha explicat que es tracta de l’informe provisional d’aquests experts.
Illa surt en defensa de l’IRTA-CReSA
En la mateixa línia, des de Mataró (Barcelona), on ha presentat el pla de barris, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat la "màxima transparència i col·laboració" per part de la Generalitat davant totes les investigacions entorn de la pesta porcina africana i ha sortit en defensa de l’IRTA-CReSA. "Avui no hi ha cap dada que ens permeti afirmar que les coses a l’IRTA no s’han fet bé. S’han fet bé. Tota la informació que tenim és aquesta", ha dit Illa.
El conseller Ordeig ha insistit en la total col·laboració de la Generalitat amb totes les investigacions sobre l’origen del virus que hi ha en marxa. Ha ressaltat que ahir l’IRTA-CReSA va facilitar als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Civil informació i "mostres" que ja s’havien remès també a la resta d’administracions que indaguen sobre l’origen del brot.
A l’espera de la seqüenciació
En qualsevol cas, Ordeig ha assegurat que la prova definitiva per saber l’origen del virus vindrà en completar la seqüenciació, ja que es coneixerà llavors si coincideix amb soques d’aquest laboratori o no. Actualment, hi ha "tres línies de seqüenciació en marxa", segons Ordeig, que ha assegurat que la Generalitat té "ganes de conèixer" l’origen del brot.
De moment, el nombre de casos de senglars infectats pel brot de la PPA es manté en 26, si bé el conseller ha indicat que hi ha un nou cas "sospitós" que s’espera confirmar. En qualsevol cas, seria un senglar situat al radi de 6 quilòmetres entorn de l’origen del focus.
360 senglars capturats, un 7% dels quals positius
Ordeig ha detallat que, fins ara, s’han capturat 360 senglars a Collserola, dels quals només hi ha hagut un 7% de positius; i que, en els últims dies, han augmentat les captures i s’està fent un "bon rastreig" tres setmanes després del primer cas. Als animals se’ls fa, a més d’una PCR, una prova complementària de serologia.
Quant a com reduirà la Generalitat el nombre de senglars a Catalunya, ha reiterat que en zones amb sobrepoblació s’haurà d’actuar més i en d’altres menys, però que qualsevol mesura seguirà criteris científics i s’acordarà en una taula de diàleg. Per Ordeig, la Generalitat està "obrint portes" i sent "proactiva" per investigar qualsevol informació que ajudi a resoldre aquest brot.
S’ha felicitat que el virus no hagi sortit d’un radi de 6 quilòmetres i ha recordat que unes 500 persones treballen actualment sobre el terreny en aquesta crisi. Així mateix, ha avançat que la setmana vinent presentarà un pla de reforç de la bioseguretat a Catalunya per blindar al màxim les explotacions catalanes.
