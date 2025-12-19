Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bombers voluntaris es despullen davant el Departament d’Interior per denunciar la “desprotecció” amb què treballen

El col·lectiu presenta als jutjats demandes conjuntes amb 410 persones per reclamar el reconeixement dels drets laborals

Bombers voluntaris en calçotets protesten davant el Departament d’Interior per la “desprotecció” amb què treballen.

Bombers voluntaris en calçotets protesten davant el Departament d’Interior per la “desprotecció” amb què treballen. / Laura Fíguls

Laura Fíguls

Barcelona

Un centenar de bombers voluntaris han protestat aquest divendres davant el Departament d’Interior per la “precarietat” amb què treballen. Per visibilitzar la “desprotecció” en una acció simbòlica, una desena d’ells s’han tret la roba i s’han quedat en calçotets aguantant la pancarta en què manifesten que “tots” els bombers són treballadors però que els voluntaris ho són “low-cost” i en “frau de llei”.

La plataforma Bombers Precaris en Lluita ha anunciat que de moment 410 persones han estat incloses en dotze demandes conjuntes presentades a jutjats socials d’arreu de Catalunya per reclamar el reconeixement dels drets laborals: 168 bombers a les comarques de Barcelona, 110 a Lleida, 87 a Tarragona i 45 a Girona.

