Al Parlament
Catalunya regula el lloguer de temporada i d’habitacions per posar límit a possibles fraus de la llei de l'habitatge
La regulació busca sotmetre una part del lloguer de temporada a les normes que s’apliquen als arrendaments d’habitatge habitual
Júlia Regué
Catalunya continua legislant per garantir l’accés a l’habitatge i per evitar que s’eludeixi el límit als lloguers fixats per llei. El Parlament ha aprovat aquest dijous la regulació dels arrendaments de temporada i d’habitacions per acotar-los a la seva pròpia definició sense subterfugis i frenar que s’utilitzi aquesta tipologia per esquivar el preu regulat a les zones tensades. La norma, que també inclou allargar el període de protecció d’alguns pisos socials que corrien el risc de passar al mercat lliure i enfortir la figura dels inspectors per assegurar el compliment de la legislació, ha tirat endavant amb el suport del PSC, ERC, els Comuns i la CUP –Junts ha votat en contra del gruix de la llei, però ha avalat alguns punts– i el vot en contra del PP, Vox i Aliança Catalana. Tot això amb l’ull posat en una possible impugnació al Tribunal Constitucional, tot i que el text compta amb el beneplàcit del Consell de Garanties Estatutàries.
La regulació busca sotmetre una part del lloguer de temporada a les normes que s’apliquen als arrendaments d’habitatge habitual. Així, només es considerarà lloguer de temporada aquell que tingui com a finalitat els "usos recreatius, vacacionals i turístics", que, en aquest últim cas, hauran de comptar amb el corresponent pagament de la taxa turística, i caldrà deixar constància de la finalitat del contracte i aportar la documentació que ho justifiqui juntament amb la fiança a l’Institut Català del Sòl (Incasòl).
La resta de casos, al marge de la seva durada, hauran de seguir la mateixa normativa que la resta de contractes i no podran fixar un preu superior a l’índex marcat per la llei als nous contractes en zones tensades. Això implica que els habitatges llogats amb caràcter temporal per raons professionals, d’estudis, per motius mèdics o per obres, queden subjectes a partir d’ara a la norma dels lloguers d’habitatge habitual.
Quant a l’arrendament d’habitacions particulars, la suma del que pagui cada inquilí per la seva habitació no podrà ser superior al límit total marcat per al conjunt del pis, cosa que suposa que no sortirà a compte dividir el pis en diverses habitacions per poder augmentar els guanys.
El dret a l’habitatge i la cohesió social
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha celebrat la regulació com un "enfortiment del marc legal perquè empari la defensa d’un dret fonamental com ho és el dret a l’habitatge". "Un habitatge és una cosa que va més enllà de quatre parets i un sostre. Si trontolla, es posa en risc la possibilitat de construir un projecte vital digne i tremola el sistema democràtic", ha argumentat. Paneque ha defensat la iniciativa com una manera de protegir la cohesió social i de garantir un futur digne per a les persones, perquè "no fer-ho és una invitació a tenir un país, barris i ciutats més insegures, menys cohesionades i amb menys progrés".
Segons el seu parer, a Catalunya "s’han trencat els límits raonables perquè es destina més d’un 30% dels ingressos a l’habitatge" i això "implica el risc de privació en altres àmbits essencials com la salut, l’alimentació, les cures i l’educació". "El resultat és incertesa, renúncies, malestar i perjudica tothom", ha conclòs la consellera.
Segons dades del primer semestre del 2025, el preu mitjà del lloguer a Catalunya va caure un 4,67% respecte a un any abans als contractes firmats del gener al març del 2025, tot i que els contractes de temporada es van disparar un 52%, cosa que exemplifica per als partits favorables a la regulació que alguns propietaris s’"escapen" a aquesta modalitat per saltar-se la regulació. Aquesta tipologia va passar dels 2.242 contractes del primer trimestre del 2024 a 3.417 en el mateix període del 2025. En percentatge, d’un 6,1% del total a un 11%.
La propietat privada i les crítiques de Junts i el PP
La diputada de Junts, Glòria Freixa, ha acusat els partits de l’esquerra d’utilitzar Catalunya com "un banc de proves" i de tenir una "concepció de la propietat privada que espanta el mercat". Per Freixa, la solució a l’actual crisi d’habitatge necessita "atraure massivament" inversió privada. En una línia similar s’ha expressat la diputada del PP, Àngels Esteller, que ha assegurat que l’"esquerra radical" ha "destrossat el mercat" i ha "enfonsat l’oferta". "Aquesta llei atempta contra la propietat privada, que sí que és un dret fonamental. [...] És una expropiació encoberta", ha afirmat. També Mònica Lora, de Vox, ha acusat els impulsors de la llei de "trencar les regles del joc del lloguer per la porta del darrere" i de fer-ho sense tenir les "competències" per portar-ho a terme. En la mateixa línia, Sílvia Orriols, d’Aliança Catalana, ha afirmat que els impulsors de la llei "criminalitzen els propietaris" i ha dit que Catalunya "no es pot convertir en l’ONG".
Un argument que la diputada d’ERC, Ester Capella, ha rebutjat al·legant que Catalunya està desplegant l’autogovern amb aquesta llei, i ha assegurat que la seva formació no pararà "fins a treure l’habitatge de la lògica especulativa". "La propietat ha de tenir límits [...] Tenir accés a un habitatge és un dret bàsic i essencial", ha postil·lat. "És una victòria. Avui votem una nova llei del ‘sí que es pot’", ha aplaudit també la representant dels Comuns, Susanna Segovia. No obstant això, malgrat la satisfacció, ha avisat el Govern que si no hi ha sancions per saltar-se la llei, aquesta "no serveix per a res", una cosa en què ha insistit la parlamentària de la CUP, Laure Vega: "Avui estem regulant que no es cometin il·legalitats sobre una cosa que ja està regulada", ha afegit, criticant que "els defensors de l’ordre i la llei", en al·lusió als partits de la dreta, no ho recolzin.
Més inspectors i multes
La norma també inclou el règim sancionador –amb multes de fins a 900.000 euros als quals se saltin el límit fixat per llei–, la creació del registre de grans tenidors i una comissió de supervisió de contractes d’arrendament d’habitatge. Així mateix, es declara els inspectors agents de l’autoritat i es regulen les seves funcions, i es concreta que les fiances que tingui en dipòsit l’Incasòl serviran per incrementar els recursos públics destinats a la construcció d’habitatge protegit.
Aquesta modificació de diverses lleis suposa un pas més en la intervenció al mercat de l’habitatge que defensa el Govern de Salvador Illa, juntament amb les forces polítiques que han avalat aquest dijous la iniciativa. L’Executiu estudia ara, en un grup de treball amb els Comuns, limitar la compra especulativa d’habitatge en zones tensades i durant un període delimitat a l’"emergència".
