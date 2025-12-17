Guardons
Joan Manuel Serrat i Núria Espert rebran la Medalla d’Or de la Generalitat
El Govern destaca el "profund compromís cívic i humanista" del cantautor i la trajectòria de la intèrpret, amb produccions que van marcar "un abans i un després" al teatre català i espanyol
Sara González
El cantautor Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) i l’actriu i directora de teatre Núria Espert (l’Hospitalet, 1935) seran condecorats amb la Medalla d’Or de la Generalitat, la màxima distinció honorífica que atorga el Govern per reconèixer les "trajectòries humanes i artístiques excepcionals" de dos catalans reconeguts dins i fora de Catalunya. El reconeixement el rebran dilluns vinent en un acte institucional de mans del president Salvador Illa al Palau de la Generalitat.
De Serrat, el Govern destaca, a més de la seva trajectòria artística, el seu "profund compromís cívic i humanista". Recorda que va ser un dels promotors de la Nova Cançó durant el franquisme, que la seva obra ha aconseguit unir música, poesia i valors i que al llarg de la seva carrera ha musicat poetes universals com Antonio Machado, Miguel Hernández o Rafael Alberti, així com autors catalans com Joan Salvat-Papasseit. Remarca també com es va enfrontar a la censura de la dictadura fins al punt de renunciar a participar a Eurovisió el 1968.
Quant a la trajectòria d’Espert, de més de set dècades, el Govern destaca que s’ha convertit en una de les grans figures de les arts escèniques contemporànies. A més de començar molt jove la seva carrera, va fundar la seva pròpia companyia teatral i va interpretar "amb mestria tant el repertori clàssic" com els autors contemporanis. Produccions com Las Criadas o Yerma, destaca el Govern, van marcar "un abans i un després" en la seva trajectòria i en la projecció del teatre català i espanyol. Es reconeix també la censura soferta durant el franquisme i el seu compromís amb la llibertat, fins al punt de convertir el teatre en un "espai de resistència cultural".
"Alegria i satisfacció"
Serrat va reaccionar a la notícia durant la presentació davant els mitjans del disc Jofre Bardagí interpreta Serrat i es va mostrar "molt agraït" per la distinció: "És un reconeixement absolutament inesperat que rebré amb tota l’alegria i satisfacció", va comentar. "Penso que m’he fet ja molt gran, perquè perquè et donin aquests premis has de ser-ho", va afegir fent broma.
Del seu repertori, el Govern destaca cançons "emblemàtiques" com Mediterráneo, Ara que tinc vint anys o Cançó de matinada, que s’han convertit en "referents generacionals", així com el seu compromís amb la llengua catalana.
Subscriu-te per seguir llegint
- Brad Pitt compra la casa 'ovni' de l'Empordà
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- La pluja deixa més de 140 litres en alguns punts de l'Alt Empordà
- Ikea obre la seva primera botiga a Girona el 21 de gener
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- Figueres instal·la la pista sintètica de gel en una cèntrica plaça per Nadal
- Del Marroc a l'Empordà: un repte vital i arquitectònic que obre portes al turisme sensorial a Capmany
- De l'Empordà al món: l'intercanvi de cases guanya adeptes per viatjar més i gastar menys