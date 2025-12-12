Seguretat viària a Catalunya
Mossos de paisà vigilaran irregularitats al volant aquest Nadal
Controls d’alcohol aleatoris i a qualsevol hora del dia: la policia intensifica la vigilància pels dinars i sopars d’empresa
Arrenca el pla de seguretat de Nadal de Mossos amb alerta per l’increment de ciberestafes a persones grans
Germán González
En el marc del pla específic de seguretat per a les festes nadalenques a Catalunya, els Mossos d'Esquadra destinaran patrulles de paisà per detectar conductes de risc al volant. Aquests agents de la Divisió de Trànsit de la policia catalana circularan en motos o cotxes sense logotipar per la xarxa viària catalana i interceptaran aquells conductors que cometin algun tipus d’imprudència o irregularitat i els podran sancionar.
Aquestes patrulles de paisà ja s’havien utilitzat abans en algunes operacions específiques, com les de sortida i retorn a l’estiu, però serà la primera vegada que ho facin per Nadal, època en què es produeix un augment de desplaçaments a les carreteres catalanes. Fonts policials remarquen a EL PERIÓDICO que la intenció és prevenir conductes al volant que posin en perill la resta d’usuaris de la via.
Els vehicles de paisà són complementaris a les patrulles logotipades que fan funcions de vigilància juntament amb els controls específics, com els d’alcohol, drogues, vehicles pesants, seguretat passiva del vehicle o distraccions, i regulació del trànsit. Els Mossos consideren que aquesta modalitat de vigilància incrementa la percepció de seguretat de la ciutadania. El pla serà vigent fins passades les festes
Més controls
Els agents vigilaran especialment les carreteres perquè aquesta és una època d’augment de desplaçaments per lleure, compres i transport de mercaderies, principalment pel repartiment de regals que arriben per servei de missatgeria. En aquest sentit, es vol garantir una "mobilitat fluida" a la xarxa viària. Com és habitual en aquestes dates, també es faran més controls d’alcohol i drogues a les franges horàries associades a dinars, sopars i celebracions d’empresa, principalment abans de Nadal. Per a això comptaran amb el recolzament de les policies locals.
Així mateix, els agents intensifiquen les inspeccions en el transport de mercaderies i viatgers per garantir el compliment de la normativa i la seguretat en el transport professional. Els Mossos mantenen dispositius de velocitat, seguretat passiva i distraccions, amb especial atenció als motoristes, que representen el 32% del total de víctimes mortals a la xarxa viària.
Patrulles antiterroristes
Els Mossos també augmentaran la vigilància en el transport públic i als eixos de connexió com estacions de tren, autobusos, metro, tramvia i aeroports.
A més de la prevenció de delictes, com robatoris i furts, els agents mantindran els reforços de vigilància en el transport públic, que veu augmentar aquests dies l’afluència de passatgers, tenint en compte que es manté l’amenaça terrorista en el nivell 4 sobre 5 establerta pel Gabinet de Coordinació Antiterrorista.
Aquests dispositius també es faran en llocs de gran afluència de persones, com fires o eixos comercials, així com en punts d’interès per als terroristes com poden ser llocs de culte, edificis diplomàtics o governamentals o zones esportives o culturals amb gran volum de públic.
