Pesta porcina

Confirmats tres positius més de pesta porcina africana i eleva el total a 16

Els nous casos es van localitzar en el radi inicial del brot

Tasques de desinfecció de soles de sabates a la sortida d’un camí on treballen els Agents Rurals per controlar la PPA.

Tasques de desinfecció de soles de sabates a la sortida d’un camí on treballen els Agents Rurals per controlar la PPA. / Gemma Sánchez Bonel

ACN

Barcelona

El ministeri d'Agricultura ha informat aquest divendres de tres nous casos positius de pesta porcina africana (PPA), que eleven a 16 el total fins ara. El laboratori d'Algete, a Madrid, ha confirmat els positius. Els senglars morts es van trobar en el radi inicial del brot de PPA. Segons el govern espanyol fins ara també s'han analitzat 115 cadàvers més que han donat negatiu.

Els serveis veterinaris oficials mantenen les visites i la recollida de mostres en les 55 granges ubicades en el radi de 20 quilòmetres considerat de risc més alt i que es mantenen lliures de la malaltia. Des de les administracions es fa una crida a mantenir un nivell d'alerta alt, amb elevades mesures de bioseguretat en les explotacions i en les poblacions de senglars silvestres.

Pel que fa a la primera reunió del comitè científic sobre la PPA, s'hi ha acordat tenir, en un termini màxim d'un mes i mig, un informe inicial que analitzi les possibles causes de l'entrada del virus, l'evolució i les mesures que s'han pres fins ara per contenir-lo. En la trobada s'ha aprovat el reglament intern de funcionament dels treballs i els sis científics designats, juntament amb la presidència, vicepresidència i secretaria, també hi han abordat els objectius de la tasca encomanada.

