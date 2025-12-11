Pesca
El rosinc Antoni Abad, president de la FCPC, avisa que "no els tremolarà la mà" si la proposta de quotes de pesca "no és coherent"
El sector no acceptarà res que no siguin més dies que l'any passat, tot i que es mostra "esperançat"
"Nosaltres tenim famílies i lloguers i el que hem de fer és treballar". Són paraules del president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya (FCPC), el rosinc Antoni Abad, que deixa clar que no els "tremolarà la mà" a l'hora de prendre accions de protesta si la proposta de quotes per sortir a pescar no els convenç. "Ja no dic que ens agradi, només esperem que sigui coherent", assenyala.
El punt de partida són nou dies i mig, una quota que Abat considera que és "una bestiesa de proporcions bíbliques" i que és a partir d'on s'ha de començar a negociar. En aquest sentit, Abad es mostra "esperançat" perquè el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, porta un plec de mesures que està avalat per la comunitat científica on es demostra que els caladors s'estan refent.
"Entenem que si realment volen que al mar s'hi puguin fer coses, tant mediambientalment com econòmicament, entenem que ens donaran algun dia més que l'any passat, tenint en compte aquests estudis", remarca el president de la federació.
Ara bé, si la proposta que surti divendres de Brussel·les és igual o inferior als 130 dies que es van aconseguir l'any passat, Abad deixa clar que no l'acceptaran i no descarta la insubmissió com a mesura de pressió. "Alguna cosa haurem de fer. Jo no ho he vist mai, però potser anem a pescar si no és una proposta coherent", ha reblat.
A més, des del sector reclamen que s'elimini "la doble limitació que té la gamba", que està regulada, no només pels dies de pesca, sinó també per la quantitat de quilos. "Això és un disbarat i ho diuen els científics", assenyala Abat, que recorda que moltes embarcacions que no han pogut anar a la gamba, han anat a buscar especies "tocades" com roger o lluç. "Ens diuen que no anem a buscar gamba que està bé i podem anar a buscar peix. No té cap sentit", lamenta.
Pressió d'un bloqueig
Tot i la incertesa de la decisió, Abad es mostra esperançat amb el que en pugui sortir, no només pels informes científics que avalen poder incrementar els dies de pesca, sinó també per la possibilitat de dur a terme una minoria de bloqueig, conjuntament amb França i Itàlia.
Aquesta possibilitat existeix quan, almenys tres països de la Unió Europea, rebutgen la proposta que en surt de la comissió. Quan això passa, la proposta no s'aprova i "s'ha de refer tot de nou".
Un sector "tocat"
Abad també ha lamentat que el sector pesquer està "molt tocat" per la quantitat d'embarcacions que s'han quedat a port, els mariners han hagut d'anar a l'atur i els armadors no han tingut cap compensació econòmica. "El mar és de tots, si vostè vol que jo pari, no pot ser que només jo faci l'esforç. Només demanem tenir el nostre dret a anar a treballar", ha conclòs.
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Creixen les incursions a les caixes de comptadors de serveis a Figueres
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Incendi en un pis de la Pujada del Castell de Figueres
- Instal·len dues caixes radar en “punts negres” de Figueres
- A partir de quina edat un nen pot quedar-se sol a casa a Espanya? Això és el que diu la llei
- Reoberta la circulació a la Rambla de Figueres un cop controlat l'incendi
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes