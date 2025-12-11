Crisi a Aliança Catalana: militants de Berga planten cara a la direcció de Sílvia Orriols
Militants locals del partit orriolista consideren que "se’ns ha imposat una líder que no considerem vàlida, per la seva trajectòria política"
Anna Costa
Crisi a Aliança Catalana (AC) a Berga. La majoria d’afiliats es plantegen dimitir en bloc per l'entrada de Judit Vinyes, que ja va anunciar que farà el salt de BeGI (Berga Grup Independent) a AC, partit on seria la futura cap de llista a les eleccions municipals del 2027. Els afiliats crítics exposen en un comunicat que s'haurien assabentat de la proposta a través d’informacions externes i no pels canals interns habituals de l’organització, un fet que ha generat inquietud i malestar a l'afiliació local: "Per les formes i per la persona", argumenten, fins al punt d'anunciar que "si la direcció del partit no fa marxa enrere, el 90% dels afiliats de Berga deixarem Aliança". De fet, algun militant ja ha comunicat que se'n desvincula.
La intenció és anunciar que pleguen en la reunió prevista per a finals d'aquest mes amb membres de la cúpula del partit, Oriol Gès i Imma Nadal, la qual no ha volgut fer declaracions a Regió7 fins que s'hagi reunit i parlat amb Anna de Haro, vocal del Berguedà al Comitè Executiu d’Aliança Catalana al Bages-Berguedà i una de les militants en contra de la designació de Vinyes cap de llista.
L'oposició de gran part dels afiliats a AC a Berga a la incorporació de Judit Vinyes és perquè "se'ns ha volgut imposar una líder que no considerem vàlida, per la seva trajectòria política", asseguren en declaracions a aquest diari. Exposen que "el seu pas d’un projecte polític a un altre i els desacords i enganys a membres de BeGI no generen confiança".
"Anna de Haro tindria un ampli suport intern"
Tot i que Aliança Catalana a Berga encara no tenia clar el nom de l'alcaldable, diversos militants assenyalen que Anna de Haro "sí que comptaria amb un ampli suport intern". Segons afiliats d'AC a Berga, Anna de Haro "ha picat pedra des del primer dia, va ser la primera afiliada d’Aliança al Berguedà i ha treballat incansablement pel projecte". Asseguren que la direcció no ha actuat amb "joc net" i que la decisió "pot suposar una pèrdua d’oportunitat per a l’obtenció de l’alcaldia de Berga". Alguns afiliats apunten que la feina sostinguda d'Anna de Haro ja havia consolidat una base social i organitzativa del partit orriolista que "no s’ha volgut tenir en compte".
Els discrepants insisteixen que no s’oposen a la incorporació de nous perfils, però reclamen processos basats en la transparència, la participació interna i l’arrelament al territori. Consideren que "la cohesió interna i les millors perspectives electorals" només són possibles si les decisions estratègiques es prenen amb el consens de l’afiliació local. "Un partit que vol créixer no pot fer-ho d’esquena a la seva militància", alerten.
La trobada informativa entre la direcció del partit i afiliats i simpatitzats d'Aliança Catalana a Berga està prevista per al dilluns 29 de desembre i es podria convertir en el punt de ruptura definitiva i en una sortida massiva, segons han explicat a Regió7, "que deixaria el projecte sense base local a Berga". Entre els militants que es mantindrien a Aliança hi hauria Xavi López, marit de Judit Vinyes i vocal del Berguedà al Comitè Executiu d’Aliança Catalana al Bages-Berguedà.
