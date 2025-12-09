Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Sanitat

Metges de Catalunya xifra en un 45% el seguiment de la vaga i reclama solucions a la sobrecàrrega assistencial

Manifestants recorren el centre de Barcelona cridant contra l'esgotament professional i una sanitat "de qualitat"

Manifestació de metges coincidint amb la primera jornada d'una vaga de quatre dies ara i el gener, a Barcelona. / Laura Fíguls

Manifestació de metges coincidint amb la primera jornada d'una vaga de quatre dies ara i el gener, a Barcelona. / Laura Fíguls

Laura Fíguls | Nazaret Romero

Barcelona

El sindicat Metges de Catalunya xifra en un 45% el seguiment de la primera jornada d'una vaga per reclamar millores laborals i que continuarà aquest dimecres i el 14 i el 15 de gener. Centenars de metges han sortit aquest dimarts al centre de Barcelona en una manifestació que crida per a una sanitat “pública i de qualitat”, per a un conveni mèdic propi i contra la sobrecàrrega assistencial i l’esgotament professional, amb missatges com “Metge cansat, pacient maltractat” i “Tanta espera, ens desespera”. La manifestació ha començat davant la delegació del govern espanyol i té previst arribar a la plaça de Sant Jaume. Durant el recorregut, els metges han coincidit amb la protesta de taxistes, que tallen els carrils centrals de la Gran Via.

A la capçalera de la manifestació, la pancarta busca la implicació de la ciutadania, amb el lema “A tu també t’afecta”, i a la primera línia, també s'hi pot veure una il·lustració que representa la consellera de Salut, Olga Pané, com un caganer. 

Segons les primeres dades del sindicat, aquesta primera jornada té un seguiment global del 45%. A l'atenció primària, xifra el seguiment en el 54% i als hospitals, en el 33%. Per províncies, a Barcelona, el seguiment és del 53%; a ⁠Girona, del 39%; a Tarragona, del 35% i a Lleida, del 24%, segons el sindicat convocant.  

