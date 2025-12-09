Salut
Catalunya obliga a portar mascaretes en hospitals, CAPs i residències per l’auge de la grip
La transmissió de la grip ha arribat a nivells molt alts de transmissió, amb 24.969 nous diagnòstics en els últims set dies, més del doble que la setmana anterior
M. Baraza
Catalunya ha anunciat que instaura l’ús obligatori de la mascareta a tots els centres de salut, CAP, hospitals i residències geriàtriques perquè els casos de grip s’han doblat l’última setmana i el virus està en un nivell molt alt de transmissió.
En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha informat que aquest dimarts a la tarda aprovarà la "resolució per informar la ciutadania que serà necessari l’ús de la mascareta per a la contenció de la grip en centres de salut i residències de gent gran".
Segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), que fa referència a la setmana de l’1 al 7 de desembre, la grip està en un nivell molt alt de transmissió, amb una incidència estimada de 418 casos per 100.000 habitants i 24.969 nous diagnòstics en els últims set dies, més del doble que la setmana anterior.
Paneque ha recordat el paper que juga la mascareta en la prevenció i la contenció del contagi, i ha explicat que, juntament amb la vacuna, és una mesura efectiva. Per aquest motiu, la portaveu ha demanat a la ciutadania "seguir les indicacions" i complir aquesta obligatorietat de l’ús de la mascareta.
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- El Far d’Amazon (no d’Empordà)
- Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
- Figueres implantarà una àrea verda d'aparcament al barri del Ral·li Sud
- Darnius recupera els 601 veïns després d’anys: “Ningú sap donar-ne cap raó”