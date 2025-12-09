Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Salut

Catalunya obliga a portar mascaretes en hospitals, CAPs i residències per l’auge de la grip

La transmissió de la grip ha arribat a nivells molt alts de transmissió, amb 24.969 nous diagnòstics en els últims set dies, més del doble que la setmana anterior

Persones amb mascareta.

M. Baraza

Catalunya ha anunciat que instaura l’ús obligatori de la mascareta a tots els centres de salut, CAP, hospitals i residències geriàtriques perquè els casos de grip s’han doblat l’última setmana i el virus està en un nivell molt alt de transmissió.

En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha informat que aquest dimarts a la tarda aprovarà la "resolució per informar la ciutadania que serà necessari l’ús de la mascareta per a la contenció de la grip en centres de salut i residències de gent gran".

Segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), que fa referència a la setmana de l’1 al 7 de desembre, la grip està en un nivell molt alt de transmissió, amb una incidència estimada de 418 casos per 100.000 habitants i 24.969 nous diagnòstics en els últims set dies, més del doble que la setmana anterior.

Paneque ha recordat el paper que juga la mascareta en la prevenció i la contenció del contagi, i ha explicat que, juntament amb la vacuna, és una mesura efectiva. Per aquest motiu, la portaveu ha demanat a la ciutadania "seguir les indicacions" i complir aquesta obligatorietat de l’ús de la mascareta.

