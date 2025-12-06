Catalunya auditarà els laboratoris que tracten la pesta porcina per les sospites que el virus va sortir d'un d’ells
La Generalitat reforçarà els controls després que els tècnics hagin advertit que la malaltia s'hauria originat al centre de recerca de Bellaterra
Gabriel Ubieto
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat una auditoria sobre tots els centres de recerca que tracten el virus de la pesta porcina africana (PPA). Són un total de cinc centres; el principal és el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), un laboratori de referència en salut animal ubicat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Govern reacciona així a la línia d’investigació oberta pels científics del Ministeri d’Agricultura sobre el possible origen de la malaltia.
Aquests van fer públic aquest divendres passat que el focus del brot podria haver sortit d’un laboratori, ja que la seva composició genètica difereix de la soca que circula actualment per una desena de països d’Europa. Fins ara, la principal hipòtesi sobre l’origen del virus era un entrepà amb embotit en mal estat portat des d’algun país de fora de la Unió Europea.
“Hem encarregat una auditoria d’instal·lacions i una revisió de protocols; és un criteri de prudència”, ha afirmat Illa. Tot i això, des de l’administració han mantingut la “màxima confiança” en la diligència dels laboratoris catalans i en els seus protocols de seguretat biològica.
Illa també ha anunciat que les ajudes econòmiques previstes per al sector, i que el Consell Executiu començarà a desplegar a partir d’aquest dimarts, estaran condicionades al manteniment de l’ocupació. És a dir, aquelles companyies que s’hi acullin no podran acomiadar personal de la seva plantilla. El Govern habilitarà un primer fons de 10 milions d’euros per subvencionar les companyies afectades pel brot.
Objectiu: que el virus no surti de Collserola
“L’objectiu prioritari és la contenció del brot”, ha afirmat el president. El Govern continua els seus esforços per intentar que el virus no surti de la serra de Collserola. Catalunya compleix una setmana i un dia des que es va detectar el primer senglar infectat per PPA i, des de llavors, el dispositiu desplegat per les autoritats ha aconseguit que el virus no hagi transcendit ni hagi arribat a cap granja de porcs.
Segons l’últim recompte oficial, s’han detectat un total de 13 senglars morts per pesta porcina i tots s’han localitzat dins del primer perímetre de sis quilòmetres de la zona zero del contagi. La Generalitat ha analitzat més de 70 animals abatuts o capturats, que no han donat positiu, segons ha informat Illa aquest dissabte des del punt avançat de Torreferrussa. De moment, no s’ha detectat cap positiu en porcs de granja.
Per minimitzar el risc que el virus desbordi Collserola, el Govern ha decretat restriccions de mobilitat en un total de 91 municipis situats dins del perímetre de 20 quilòmetres de la zona zero del brot. Els ciutadans tindran vetat l’accés a boscos, parcs, rius i camps de cultiu, més enllà dels camins delimitats. Els parcs de Collserola, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, la Serralada Litoral, la Serralada de Marina, el Parc Fluvial del Besòs, Sant Miquel del Fai i Montserrat (des de Collbató) romandran tancats al públic fins, com a mínim, el 14 de desembre.
80.000 porcs al matador
Dins d’aquest perímetre de 20 quilòmetres, identificat com a “zona infectada”, hi ha un total de 55 granges, que en conjunt alberguen uns 80.000 porcs. Tot i que la xifra inicial de sacrificats era de 30.000 animals, procedents de 39 granges, la redefinició del perímetre suggerida des de la Unió Europea ha elevat aquestes xifres. El Govern va acordar aquest divendres passat amb representants del sector començar a sacrificar-los a partir de la setmana vinent i permetre així als propietaris comercialitzar-los. “La carn és totalment segura”, ha insistit aquest dissabte el president. Durant els últims dies, les autoritats sanitàries han fet diverses proves per certificar que el virus no havia arribat a aquestes granges, totes amb resultat negatiu.
Des del sector van reclamar sacrificar els animals per generar sensació de confiança cap a l’exterior i contenir així la depreciació de la carn de porc que durant els últims dies s’ha registrat a Mercolleida, una mena de “Wall Street del porc” on es fixa diàriament el preu al qual es comercialitza aquest animal. I és que per cada cèntim que baixa el preu en aquesta llotja, al voltant d’1,4 milions d’euros canvien de mans entre les companyies del sector.
