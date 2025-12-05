Alerta veterinària
Els agents rurals usen drons i gossos per localitzar senglars infectats
Els efectius intensifiquen la recerca en un radi de 20 quilòmetres tant a Collserola com en zones boscoses pròximes a Bellaterra
Els cotxes i les petjades dels humans poden ser un vector de transmissió
Amb l’objectiu de detectar possibles senglars morts o malalts de la pesta porcina africana, efectius dels agents rurals van intensificar aquest dijous la recerca d’exemplars en un radi de 20 quilòmetres, tant a Collserola com en zones boscoses pròximes a Bellaterra. Els agents sortien en patrulles a peu però també utilitzaven gossos i drons, ja que d’aquesta forma aconseguien arribar a punts de difícil accés per l’orografia. En aquest sentit, es fan servir les càmeres tèrmiques dels drons.
El subinspector Quico Rivera, cap de l’àrea de grups de suport del cos d’Agents Rurals, va remarcar que gràcies als drons es pot geolocalitzar i ubicar els animals vius, que es considera que estan sans, mentre que si es troba els malalts s’envia els grups de suport de captures que han de decidir si s’ha de sacrificar o no cal. Davant els cadàvers de senglars actua una unitat específica d’extracció seguint un protocol amb totes les garanties sanitàries i de bioseguretat.
Rivera va remarcar que els drons permeten recerques més ràpides, tot i que sigui un terreny complicat, i geolocalitzar amb precisió els exemplars vius que hi ha, per si després s’han de capturar. També s’estan utilitzant drons dels Mossos i de l’Exèrcit, així com la unitat canina dels Agents Forestals de la Comunitat de Madrid que s’ha desplaçat a col·laborar amb aquestes tasques de rastreig.
Més de 400 persones, entre agents rurals, Àrees de Defensa Forestal, Unitat Militar d’Emergències (UME) de l’Exèrcit, Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat, Guàrdia Civil i policies locals treballen al dispositiu per localitzar cadàvers i desinfectar camins rurals. A més, supervisen la zona per impedir que ciutadans que hi vulguin accedir ho facin, ja que està prohibit en un radi de 6 quilòmetres i sota alerta en un de 20.
Vector de transmissió
Rivera va destacar que és molt important que la ciutadania no accedeixi a les zones restringides fins que no es controli el brot, tot i que els agents rurals van remarcar que la majoria compleix la norma. No obstant això, va recordar que "el vector de transmissió de la malaltia serà l’home", ja que "pot transmetre’s per vehicles o calçat si es trepitja un excrement d’un senglar infectat i te l’emportes a la bota".
A més de localitzar cadàvers per determinar si els animals han mort a causa de la pesta porcina africana, els efectius que treballen en aquests dispositius també busquen senglars vius dins del perímetre de seguretat. Aquesta tasca és preventiva, per si la Unió Europea decideix donar l’ordre de capturar-los i sacrificar-los per contenir el brot. Els Agents Rurals també van destacar que la ciutadania està alertant els últims dies davant animals morts que troben en zones boscoses.
Rivera va destacar que els senglars solen morir per diverses malalties, com la tuberculosi, i que, fins ara, se’n solia trobar un mort per una patologia al mes, sense relació amb la pesta porcina africana. Des de fa anys que els Agents Rurals analitzen cada exemplar trobat que no ha mort d’un tret o un atropellament per detectar el tipus de malaltia i establir un control i seguiment sanitari. Tots els cossos d’animals que els efectius d’emergència detecten en el perímetre de seguretat des que va començar el brot de pesta porcina africana són traslladats per analitzar les causes de la mort.
