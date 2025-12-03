Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fauna

Troben 50 senglars morts en el radi d'afectació de la pesta porcina

Els Bombers s'incorporen des d'aquest dimecres a les tasques de desinfecció dels camins de Cerdanyola i Sant Cugat

Els consellers de Presidència i Interior, Albert Dalmau i Núria Parlon, visiten la carpa de la UME del centre de comandament avançat de Torreferrussa.

Els consellers de Presidència i Interior, Albert Dalmau i Núria Parlon, visiten la carpa de la UME del centre de comandament avançat de Torreferrussa. / Albert Segura

Albert Segura

Santa Perpètua de Mogoda

Els Agents Rurals eleven fins a 50 els porcs senglars trobats morts al radi d'afectació de la pesta porcina a l'entorn de Collserola on la setmana passada van aparèixer els cossos sense vida dels dos primers exemplars. El perímetre es manté estable i no se n'han trobat més fora de l'entorn on s'han desplegat 250 professionals del cos, les ADF, la Guàrdia Civil i la UME per localitzar animals en la zona afectada. Des d'aquest mateix dimecres s'han incorporat a l'operatiu els Bombers, que s'encarreguen de desinfectar camins rurals de Cerdanyola i Sant Cugat. Els esforços se centren a evitar que la PPA s'expandeixi a través del corredor verd fins al Parc de Sant Llorenç del Munt, motiu pel qual s'han utilitzat barreres químiques i físiques.

TEMES

  1. Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
  2. Dídac Lee: “L’Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
  3. El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
  4. Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
  5. Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
  6. Les Jornades sobre el Patrimoni del Conflicte de Figueres posen l’accent en obrir el penal del Castell per a fer pedagogia
  7. Front comú en defensa de la pesca catalana davant les restriccions de la Comissió Europea
  8. Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?

Trobats 50 senglars morts dins del radi d’afectació de la pesta porcina africana

Detinguts per homicidi imprudent l’anestesista i la propietària de la clínica dental d’Alzira on va ser atesa la menor morta

Detinguts per homicidi imprudent l’anestesista i la propietària de la clínica dental d’Alzira on va ser atesa la menor morta

Figueres no haurà de tenir Zona de Baixes Emissions al gener gràcies a la millora de la qualitat de l'aire

Figueres no haurà de tenir Zona de Baixes Emissions al gener gràcies a la millora de la qualitat de l'aire

Els caçadors s'activen per contenir la PPA però reclamen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça

Els caçadors s'activen per contenir la PPA però reclamen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça

Troben 50 senglars morts en el radi d'afectació de la pesta porcina

Troben 50 senglars morts en el radi d'afectació de la pesta porcina

L'Ajuntament de Figueres desencalla el projecte de la nova residència de la Fundació Altem

L'Ajuntament de Figueres desencalla el projecte de la nova residència de la Fundació Altem

Joan Manuel Soldevilla investigarà la relació de Cervantes i don Quixot amb l'Empordà

Joan Manuel Soldevilla investigarà la relació de Cervantes i don Quixot amb l'Empordà

Nordés celebra la llegada de la Navidad con la tercera edición de su calendario de Adviento

Nordés celebra la llegada de la Navidad con la tercera edición de su calendario de Adviento
Tracking Pixel Contents