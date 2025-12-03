Fauna
Els caçadors s'activen per contenir la PPA però reclamen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
El col·lectiu alerta que algunes empreses no estan fent el servei de recollida del senglar "perquè no els surt a compte"
Nia Escolà | Jordi Borràs
La detecció de la pesta porcina africana ha situat el col·lectiu de caçadors en primera línia de la resposta contra la malaltia. En declaracions a l'ACN, Eduard Melero, membre de l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT), assegura que han ofert "predisposició absoluta" al Govern per poder fer "operacions quirúrgiques". Han elaborat una llista de més de 100 caçadors qualificats per realitzar actuacions específiques, com esperes nocturnes amb equips tèrmics i visors nocturns, preparats per intervenir "allà on convingui". Agrupcat alerta que s'estan trobant amb empreses càrniques que no estan fent el servei de recollida del senglar perquè "no els surt a compte" i demana ajuts per garantir-ne la recollida.
Aquest dimarts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, van anunciar que cal "intensificar" la caça del senglar per frenar la propagació de la PPA. Illa va alertar que "hi ha massa porcs senglars" i que la situació obliga a actuar "amb més determinació". Els caçadors celebren que el Govern reconegui la seva funció en la contenció de la malaltia, però insisteixen que sense ajuts i sense garantir la recollida de les peces, les batudes "no seran eficients". Per això, reclamen suport econòmic, simplificació burocràtica i una resposta coordinada. "Potser ens tocarà treure les castanyes del foc. Però necessitem que se'ns escolti i que se'ns ajudi", admet David Casillas, caçador de la colla del porc de Navàs.
Des de l'associació Agrupcat alerten que s'estan trobant amb la situació que algunes empreses càrniques no estan recollint els senglars abatuts en les batudes perquè "no els surt a compte". Eduard Melero, de la junta de l'associació, explica que fins ara les empreses feien un circuit més gran de recollida, però ara es troben que "si han de fer un recorregut més petit perquè hi ha zones on no s'està caçant, no els surt a compte". Per això, des de les societats de caçadors demanen al Govern que pugui aportar algun "incentiu" o bé que facin un "servei de recollida exprés d'aquestes animals abatuts i que se'ls pugui donar la traçabilitat que correspon".
Precisament, aquest dimecres s'ha fet una batuda del senglar a la zona de Castelladral, a Navàs, en un radi d'entre 400 i 500 hectàrees. Dani Pagerols, president de la Societat de Caçadors Navàs-Gaià, apunta que el sector ja estava en una situació "crítica" abans de la PPA: "Cada cop hi ha menys caçadors i la gent jove no s'involucra. Tenim moltes traves burocràtiques i pressions d'animalistes". Tot i això, assegura que el col·lectiu està "disposat a fer el que faci falta" i reclama més entesa entre l'administració, el sector i el món rural. "Som els únics que podem gestionar la problemàtica de la fauna cinegètica. Fem un bé als pagesos i als propietaris, però necessitem que ens posin les coses més fàcils", afirma.
Suport limitat als gossers: "Estem desemparats"
Els gossers també se senten pressionats. David Casillas, de la colla del porc de Navàs, explica que mantenir els gossos comporta "moltíssima" despesa: alimentació, veterinaris i cures els 365 dies de l'any. "Estem molt desemparats", lamenta. A més, denuncia "pressions" de col·lectius ecologistes i, fins i tot, robatoris de gossos i sabotatges als collars GPS. "La veritat és que al final estem en perill d'extinció", afirma. També alerta que alguns propietaris ja comencen a posar traves per por a contagis: "Hi ha propietaris que no volen que pugin gossers de la zona afectada cap a fora perquè temen que es pugui transmetre el virus".
