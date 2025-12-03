Medi ambient
Catalunya intensifica els controls contra l’espoli de molsa i grèvol
Els agents rurals adverteixen que la pràctica d’anar al bosc a buscar decoració nadalenca ''va a més''
Les sancions oscil·len entre 100 i 1.000 euros, però poden arribar als 100.000 en casos greus
Germán González
El 76% de la massa forestal a Catalunya és de propietat privada i la resta és de titularitat pública. En els dos casos és necessària l’autorització del propietari del bosc per emportar-se qualsevol planta, arbust o arbre que hi hagi al lloc. A més, hi ha una normativa específica que prohibeix treure plantes d’espais naturals protegits. L’arribada de Nadal comporta un augment d’entrades no autoritzades en aquests espais per agafar vegetació típica d’aquesta època de l’any, com molsa i grèvol. És per això que el cos d’Agents Rurals ha posat ja en marxa controls en boscos i també en mercats ambulants nadalencs amb l’objectiu d’evitar l’espoli.
Entre 2023 i octubre d’aquest any, els agents rurals han executat ja 182 actuacions relacionades amb els productes nadalencs, principalment molsa (37) i grèvol (23), tot i que també han intervingut bruc (21), galzeran (18), avet (17), vesc (12), boix (12) i margalló (4), entre altres espècies.
El subinspector Adrià Olivé, de l’àrea de Recursos Forestals dels Agents Rurals, explica a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, que l’objectiu és "conscienciar la població que la gran majoria dels productes forestals tenen un propietari i no es poden treure del bosc", a més de recordar que alguns d’ells –com el grèvol o el teix– estan protegits des de fa molts anys. En aquest sentit, el missatge a la població és que no es poden tallar o desarrelar arbres, i si se’n vol tenir a casa un de natural, cal acudir a un comerç especialitzat.
Els controls es porten a terme en zones forestals, siguin espais protegits o no, tant del Pirineu com del sud de Catalunya o del prelitoral. A més de detectar ciutadans particulars que s’emporten vegetació, els agents posen el focus en aquelles persones l’objectiu de les quals és comercialitzar el que recullen: "Tenen més incidència perquè recullen més quantitat amb una finalitat lucrativa i el propietari no se n’assabenta", resumeix Olivé.
A més, els agents rurals també visiten mercats nadalencs, principalment els que estan en municipis molt poblats, com els de l’àrea metropolitana de Barcelona. I també comerços majoristes que es dediquen a espècies forestals. En aquest cas, els agents busquen "controlar la traçabilitat dels productors que venen, ja que tenen una regulació específica", explica el subinspector.
Agreujants
En cas de detectar una infracció, els agents denuncien els fets i requisen el material sostret. Segons la normativa, les sancions van dels 100 als 1.000 euros en cas d’infraccions lleus, fins als 100.000 euros les greus, i poden arribar al milió d’euros si es tracta d’una de caràcter molt greu. La gravetat de la multa depèn de la quantitat espoliada, de la protecció de l’espècie en concret i de la zona en la qual es trobi, així com del grau d’afectació a l’entorn natural. Els agents denuncien i tramiten les sancions, que són imposades per la Generalitat.
Emportar-se molsa o un altre arbust d’un bosc privat seria un delicte de furt i per això s’intenta conscienciar la gent quan es descobreix que l’han recollit. En un any els agents imposen una mitjana de tres o quatre sancions per espoli de productes nadalencs: "Es tracta de casos molt puntuals, de gent que agafava espècies protegides o recollia moltes quantitats per a finalitats comercials sense estar-ne autoritzat", detalla Olivé.
Dues plantes desperten més interès de venedors ocasionals i de ciutadans incauts: el grèvol i la molsa. El grèvol, remarquen els agents rurals, és una espècie protegida i recol·lectar-lo, sigui tallat o arrencat de soca-rel, està totalment prohibit. ¿Per què? Perquè aquesta espècie té un paper fonamental als boscos. Per començar, serveix de refugi a molts animals, especialment en els mesos d’hivern. A més, els seus fruits vermells, tòxics per als humans, són una important font d’aliment per als ocells. Malgrat que la seva comercialització està autoritzada a Catalunya, el grèvol es recull fora de la comunitat, ja que aquí, al ser una espècie amenaçada dels boscos catalans, no es pot recollir en cap cas.
Quant a la molsa, recol·lectar-la està molt restringit i és necessari informar-se bé per no incomplir la normativa. En aquest cas, aquesta espècie serveix de refugi per a petits invertebrats, evita l’erosió del terreny i té gran capacitat per absorbir aigua i mantenir la humitat.
El subinspector Olivé detalla que molts catalans van al bosc durant la temporada de bolets i aprofiten per emportar-se a casa des de castanyes fins a molsa o arbres petits amb la idea d’utilitzar-los com a decoració nadalenca. "És una pràctica que durant els últims anys va a més per la poca conscienciació d’una part de la societat que creu que el bosc és de tots i no hi ha problema en recollir el que s’hi troba", assenyala l’agent. Els agents recorden que hi ha alternatives sostenibles per decorar el pessebre, com plantes i materials reciclats com escorça, cartó, sorra, pedres o gespa artificial.
