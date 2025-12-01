487 nous diagnòstics el 2024
El nombre d’infeccions per VIH a Catalunya disminueix lleugerament
Es calcula que 36.524 persones viuen amb el virus, malgrat que el 5,8% dels infectats no ho saben
El nombre de nous diagnòstics del virus d’immunodeficiència humana (VIH) continua a la baixa a Catalunya, que va registrar 487 nous casos durant el 2024. Es calcula que 36.524 persones viuen amb el VIH a Catalunya, malgrat que el 5,8% dels infectats no ho saben. Tot i això, la taxa de prevalença del virus representa ara 6,1 casos per cada 100.000 habitants, pràcticament la meitat de la qual es donava el 2010, quan la taxa era de 12,2 infeccions per cada 100.000 habitants. Les dades provenen del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ETS i la sida de Catalunya.
El Departament de Salut atribueix la lleugera disminució a l’expansió del tractament, a l’augment de l’ús de la profilaxi preexposició al VIH (Prep) i a l’ampli ventall d’intervencions desplegades en tots els àmbits durant aquests anys. Així i tot, la principal via de transmissió del 2024 va ser la sexual: un 53,6% dels nous diagnòstics es van produir entre homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes i un 44,5% van ser homes i dones heterosexuals.
Aquest dilluns, coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, Salut ha fet públic un manifest, signat per més de 120 entitats, en què es compromet a treballar amb l’objectiu que el VIH hagi deixat de ser una amenaça per a la salut pública el 2030. Per aconseguir-ho, la conselleria treballa en el marc del pla d’acció davant el VIH i altres ETS 2021-2023, que coordina la Subdirecció General d’Addiccions, el VIH, ETS i Hepatitis Víriques. Aquest pla inclou actuacions com un pla per garantir l’accessibilitat als preservatius, la provisió de material divulgatiu adaptat a les noves tecnologies o la distribució de més de 740.000 xeringues higièniques. També ofereixen suport econòmic als projectes de prevenció desplegats per entitats comunitàries –que han rebut 1.784.520 euros– i han diversificat progressivament l’oferta per fer la prova de detecció del VIH mitjançant ONG's, farmàcies i la mateixa xarxa sanitària.
