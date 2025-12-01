Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

UME

L’exèrcit es desplega a Catalunya per la pesta porcina

Vuit senglars morts van ser localitzats ahir a Cerdanyola del Vallès, però la Generalitat assegura que són animals salvatges i que el brot no afecta granges

Agents rurals treballant al parc de Collserola.

Agents rurals treballant al parc de Collserola. / Agents Rurals

Inés Sánchez | Jose Real

Barcelona

La Unitat Militar d’Emergències (UME) va activar ahir el seu primer desplegament a Catalunya pel brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a la serra de Collserola. A petició de la Generalitat, un equip NRBQ, especialitzat en riscos i contaminació biològica, es va desplaçar des de Torrejón i a la tarda va iniciar les primeres tasques de reconeixement i suport tècnic a la zona afectada. En les següents hores estava previst sumar-ne més efectius.

El brot continua concentrat a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), on ahir es van localitzar almenys vuit senglars morts, que se sumen als casos confirmats en els últims dies. Tots els positius detectats fins ara corresponen a fauna salvatge, una dada que el Govern català considera clau per l’impacte que tindria l’entrada del virus a les granges.

Anàlisis negatives

Les 39 explotacions situades dins del radi de sis quilòmetres continuen immobilitzades, però totes les analítiques han donat negatiu. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va insistir ahir que la prioritat absoluta és impedir que el virus surti del perímetre i s’estengui a altres zones, i va demanar la col·laboració de la població perquè no accedís a Collserola.

El pla de contenció es manté amb dos anells de seguretat. El primer, de sis quilòmetres, està completament tancat i concentra les tasques de rastreig, retirada d’animals morts i seguiment de la fauna. El segon, de 20 quilòmetres, afecta 64 municipis i limita activitats recreatives per no interferir en els treballs. Tancar Collserola continua sent una tasca complicada. Sobre el terreny s’estan desplegant tanques, trampes i repel·lents per frenar el moviment dels senglars, tot i que el parc compta amb més de cent accessos principals i prop de quatre-cents de secundaris. Cada exemplar localitzat es desinfecta i s’envia al CReSA per analitzar-lo.

Reforç militar

La Generalitat manté l’alerta sanitària i recorda que hi haurà sancions per als que incompleixin les restriccions decretades. L’arribada de l’equip NRBQ de l’UME reforça un dispositiu que treballa per evitar que el virus traspassi la zona acotada mentre es monitoritza l’evolució del brot.

Els vuit casos d’ahir se sumen als dos confirmats a Bellatera divendres i als quatre de dissabte. El procés l’estan coordinant els Agents Rurals i el Departament d’Agricultura, però també hi ha personal de l’empresa pública Forestal Catalana i especialistes del Seprona de la Guàrdia Civil.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents