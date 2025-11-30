Resposta
Turull exigeix que Feijóo "demani perdó" als empresaris catalans
El líder de Junts troba "gosat" que el popular li demanés suport a Foment del Treball
El Periódico
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va assegurar ahir que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha "de demanar ajuda als empresaris" perquè Junts doni suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez, sinó que ha "de demanar perdó" pel seu "boicot" a l’oficialitat del català a Europa. En la seva intervenció en obert davant el Consell Nacional de Junts, Turull va respondre a la crida que va fer divendres Feijóo als empresaris catalans en un acte de la patronal Foment del Treball a Barcelona, en què va dir que li faltaven "vots dels seus" perquè aquesta eventual moció de censura tiri endavant.
El secretari general de Junts, que va titllar de "gosadia" la crida de Feijóo, va afirmar que el dirigent popular s’hauria de disculpar davant la societat catalana "per demanar a tants empresaris que se’n vagin de Catalunya i no demanar que tornin".
El partit de Carles Puigdemont va anunciar fa un mes que trencava amb Sánchez, tot deixant clar que no canviava la seva negativa a facilitar la destitució del president espanyol.
A més, va recordar que el PP "també ha de demanar perdó als barcelonins i als catalans per la moció de censura preventiva que li va fer a Xavier Trias pactant amb Jaume Collboni", amb referència al suport dels populars al candidat socialista a l’alcaldia de Barcelona el 2023. Turull va insistir que Junts no és "la crossa de ningú" i que només es mouen en defensa de Catalunya, i que han sigut "conseqüents" amb els seus plantejaments al trencar els seus acords amb el PSOE.
En aquesta línia, va instar el conjunt de militants i quadres de Junts a "no deixar-se impressionar" ni caure en la temptació de "donar cop de volant" per no deixar de ser "aquella formació serena, que treballa incansablement per ser una alternativa a Catalunya". També va fer referència al recent informe de l’advocat general de la Unió Europea sobre la llei d’amnistia, un "gran pas per visualitzar el retorn" al país de Carles Puigdemont, que marcarà "un abans i un després al tauler polític actual".
No caure a la "deriva"
Turull es va referir també a l’última enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, que preveu un creixement de la formació xenòfoba Aliança Catalana fins als 19 escons al Parlament i un eventual empat amb Junts. Turull va qualificar Aliança Catalana de "populisme descarnat" i va advertir que ni Junts ni el país poden entrar a "la deriva de transformar el malestar en odi i la incertesa en exclusió".
