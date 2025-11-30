A sis mesos de les PAU
La pressió per les notes dispara ja l'ansietat a 2n de batxillerat: "Vull acabar la 'sele' i no tornar a obrir un llibre en la meva vida"
L’estrès acadèmic ha augmentat el 68% des del 2006, segons un informe de l’OMS
El professorat admet que el currículum és excessiu i que no s’han ensenyat estratègies eficaces d’aprenentatge
Olga Pereda
Nàusees, mal de cap, ganes de plorar i pressió al pit. Ana Villar, estudiant de 2n batxillerat en un institut públic de Madrid, mai s’havia sentit tan malament a classe. La setmana passada va patir tots aquests símptomes mentre feia un examen de llengua.
Sense problemes previs de salut mental i alumna del batxillerat d’excel·lència (una modalitat més exigent implantada a Madrid i destinada a estudiants de ciències amb expedients brillants a l’ESO), l’Ana va trucar a la seva mare al sortir de l’institut. Entre llàgrimes, li va explicar que s’havia trobat molt malament. "No vull sentir-me així. Tinc por que es repeteixi. Sé que em tornarà a passar", li va dir. Conscient que la seva filla no havia experimentat els nervis típics de tot estudiant davant un examen, sinó un fort episodi d’ansietat, la mare la va ajudar a suportar el remolí físic i mental, i li va dir que si tornava a passar acudirien a un psicòleg.
"En lloc de fomentar les ganes d’aprendre, aquest curs et treu les ganes d’estudiar"
"En lloc de fomentar les ganes d’aprendre, 2n de batxillerat et treu les ganes d’estudiar. Només et ve de gust acabar-lo d’una vegada, agafar qualsevol feina i no tornar a obrir un llibre en la teva vida", es lamenta l’Ana. El seu cas no és aïllat. La simptomatologia ansiosa comença a ser un denominador comú de molts alumnes de 2n de batxillerat. Estan completament superats i angoixats per la pressió de treure una bona nota en el curs i en la selectivitat.
Més estrès acadèmic
De fet, l’augment de la competitivitat escolar, apressada per la pujada de les notes de tall per accedir a la universitat, ha fet augmentar l’estrès acadèmic un 68% des del 2006, segons un informe recent de l’OMS. A tot això no ajuda precisament el fet que l’última PAU –en la qual va debutar el nou model, més competencial i amb menys opcionalitat– registrés a totes les comunitats tret de Castella-la Manxa una baixada generalitzada del percentatge d’aprovats.
"Senten que es juguen el seu futur. Els bloqueja la percepció d’una crisi i tenen por de no arribar"
Queden poc més de sis mesos per a la selectivitat i els especialistes en salut mental ja noten un augment d’adolescents que truquen a les seves portes perquè no poden digerir la pressió pel rendiment acadèmic, especialment els que opten a estudis universitaris amb notes de tall molt elevades, com Medicina i les enginyeries. "Senten que es juguen el seu futur. Els bloqueja la percepció d’una crisi i tenen por de no arribar", explica Èlia Sasot Ibáñez, psicòloga del centre mèdic Teknon. "A mesura que es vagi acostant la data de la selectivitat, augmentarà encara més el nombre de noies i nois que se senten bloquejats i necessiten ajuda per aprendre a regular-se emocionalment", avança l’especialista.
"Els docents hem de fer autocrítica, perquè l’alumnat no té estratègies eficaces d’aprenentatge. Estudiar bé no és estudiar més, sinó estudiar diferent"
Currículums inabastables
La comunitat educativa reconeix l’existència del problema, les arrels del qual es remunten a l’ESO. "Els docents hem de fer autocrítica. L’alumnat no té estratègies eficaces d’aprenentatge, estudiar bé no és estudiar més, sinó estudiar diferent", remarca el professor de secundària i investigador Juan Fernández, que posa èmfasi en la necessitat d’autoavaluar-se, prendre apunts a mà, elaborar resums, practicar amb simulacres d’examen i avaluar no els coneixements memorístics, sinó els continguts que, de veritat, s’han comprès i après.
Autor d’‘En blanco’, un llibre per ajudar els estudiants a focalitzar l’atenció, la memòria i la motivació per aprendre, Fernández destaca que un altre problema que converteix 2n de batxillerat en un malson per a molts adolescents és un currículum acadèmic tan excessiu que resulta inabastable. El professor recorda als futurs universitaris que la selectivitat no els defineix i que les notes de tall responen exclusivament a l’oferta i la demanda, motiu pel qual demana a les autoritats augmentar les places a les universitats públiques.
Intervenir-hi a temps
Tenir dubtes i temors davant un curs tan exigent com 2n de batxillerat i davant la selectivitat és perfectament normal. El problema, recorden les psicòlogues, és quan aquest estrès positiu s’enquista en el temps i ve acompanyat d’un profund malestar psicològic que inclou por del fracàs i pensaments intrusius constants del tipus "no ho aconseguiré". Aquesta sobrexigència desemboca en desmotivació, por de la incertesa i el fracàs, falta de concentració, anticipació i esgotament, explica Sasot Ibáñez. "Cal intervenir-hi a temps per ajudar l’estudiant a interpretar aquesta simptomatologia, ensenyar-li estratègies de regulació emocional i tècniques de relaxació. L’objectiu és que modifiquin la seva conducta gràcies a l’adopció d’expectatives realistes i un pla de treball flexible i assumible que inclogui estudi, descans i oci", remarca la psicòloga.
"Molts joves es guien pel que veuen en les xarxes socials i identifiquen nervis, estrès i taquicàrdies puntuals amb un trastorn psicològic"
Un altre problema seriós per als joves que faran el salt a la universitat és la falta d’informació rigorosa sobre salut mental. "Miren TikTok i Youtube i s’autodiagnostiquen. Tinc xavals que entren a la meva consulta i em diuen: "Necessito medicació perquè pateixo TOC (trastorn obsessiu compulsiu)", reconeix María Luisa Ferrerós, psicòloga infantojuvenil especialitzada en neuropsicologia. "L’estrès i l’ansietat són respostes naturals, és una activació del cervell i el cos que fa que actuïs i, per exemple, et posis les piles davant un examen. No obstant, molts joves es guien per les xarxes socials i identifiquen aquests nervis i taquicàrdies puntuals amb un trastorn psicològic", insisteix l’especialista, que acaba de publicar ‘Fes fora els teus fantasmes’ (editorial BoldLetters), un manual dirigit a joves per comprendre, prevenir i tractar les alteracions més comunes en la salut mental en l’adolescència, com l’ansietat, les fòbies, els trastorns alimentaris o el TOC.
sa psicòloga i divulgadora insisteix que l’ansietat i l’estrès només es converteixen en un problema quan ens paralitzen i bloquegen i ens impedeixen fer una vida normal. És a dir, el cas de l’Ana, l’alumna madrilenya amb la qual hem començat aquest article, en l’examen de llengua. "Aleshores és quan t’has de preocupar", conclou Ferrerós.
"Cap professor ens parla en positiu de la selectivitat, tenim una pressió espantosa"
"Tenim la sensació que, si vols treure bones notes, només pots fer una cosa: estudiar. Molts amics meus estan reduint les hores de son, n’hi ha que dormen només tres hores al dia i abusen de begudes amb cafeïna", explica Paula Espinosa, alumna de 2n de batxillerat en un centre privat de Madrid. Amb un expedient acadèmic brillant, la setmana passada va sortir plorant, per primera vegada en la seva vida escolar, d’un examen de matemàtiques. Va ser presa d’uns nervis, un desànim i una angoixa que mai havia sentit. "Cap professor ens parla en positiu de la selectivitat. Tenim una pressió espantosa", es lamenta.
La Paula i l’Ana asseguren que mai han pres ansiolítics. Però totes dues coneixen companys que sí que ho han fet, i sense recepta. Un estudi recent de Fad Juventud revela que el 5,3% dels nois i noies d’entre 15 i 19 anys reconeixen prendre psicofàrmacs sense prescripció mèdica, i l’11,4% ho fan sota supervisió d’un facultatiu.
L’automedicació és un problema seriós que amb el temps pot derivar en dependència o abús. "Prendre’s una pastilla és un pedaç que tapa el símptoma aquell dia, però el que cal fer és demanar ajuda a un professional de la salut mental", conclou Sasot Ibáñez.
