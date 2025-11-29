Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agricultura detecta quatre nous casos de senglars morts per pesta porcina africana en la mateixa zona dels dos primers

Ordeig demana "responsabilitat" perquè "un vehicle, una bicicleta o una trepitjada podria escampar la malaltia"

Pla tancat d'un porc senglar en una imatge d'arxiu del 2 de juliol de 2021.

ACN

Barcelona

El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Agroalimentació ha detectat quatre nous casos de senglars morts per pesta porcina africana, en el mateix radi d'afectació que els dos primers. El conseller Òscar Ordeig ha afirmat en una entrevista a 'Rac1' que els laboratoris catalans i les inspeccions visuals han confirmat els positius, a l'espera de la validació definitiva de Madrid. Ordeig ha demanat "responsabilitat" a la ciutadania, per evitar anar a Collserola i, sobretot, els accessos en els 6 kilòmetres al voltant del focus, a Cerdanyola del Vallès, que quedarà delimitada. "Amb un vehicle, amb una bici o amb una trepitjada de material contaminat d'un animal es podria escampar la malaltia", ha advertit.

El Govern blinda el nucli principal del focus de pesta porcina africana (PPA), els 6 kilòmetres a la rodona d'on s'han trobat els sis primers casos. Això afecta els termes municipals de dotze municipis: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí.

Les limitacions s’estan coordinant amb els Agents Rurals, els Mossos d’Esquadra i el Seprona, així com amb les policies municipals. En aquesta zona infectada estan tancats els accessos al medi natural, i de fet, s'instal·laran barreres físiques i químiques. Així mateix, hi haurà trampes per als senglars, i es prohibeixen les activitats de caça i treballs forestals. També queda prohibida qualsevol activitat en zona rústica.

Agricultura també demana restriccions a les activitats d’oci, de caça i forestals entre els 6 i els 20 quilòmetres del radi afectat per facilitar els treballs de control. Per exemple, queda restringit l'accés a tot el Parc de Collserola per a les activitats de lleure.

El conseller Óscar Ordeig encapçalant la reunió d'ahri per estudiar mesures amb els dos casos de pesta porcina africana

Aquest segon radi de 20 quilòmetres inclou 64 municipis més, i aquí es limiten les activitats de lleure, de caça i vinculades a la biodiversitat i es prohibeixen les actuacions que puguin interferir en les tasques de control poblacional i de bioseguretat.

En aquesta zona hi ha municipis de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

En aquesta zona hi ha restriccions a les activitats del lleure, restriccions de caça i limitació de les activitats que puguin dificultar el control del brot.

"No tenim prou persones per blindar tot l'entorn dels 20 kilòmetres, però demanem prudència aquest cap de setmana", ha dit Ordeig.

El conseller ha reiterat que el virus no ha entrat a cap granja, tot i que sí que hi ha 39 explotacions de la zona afectada que estan confinats. Així mateix, s'han tancat totes les exportacions porcines extracomunitàries, és a dir, fora de la Unió Europea.

"L'impacte econòmic serà gran", ha admès Ordeig, que ha recordat que les exportacions catalanes de porcí fora de la Unió Europea són d'uns 1.000 milions d'euros anuals, arribant tot el sector als 3.000 milions.

"La situació és greu i l'hem de gestionar el millor possible", ha dit el conseller, que ha recordat que un cop el focus quedi controlat el ministeri d'Agricultura haurà de gestionar bilateralment amb tots els mercats exportadors possibles flexibilitzacions de les restriccions.

El Departament d'Agricultura demana als ajuntaments extremar la neteja de papereres i contenidors, situar les menjadores de gats en llocs elevats i exteriors, no alimentar els senglars o tancar zones de pícnic.

Ordeig ha recordat que si algú troba un senglar mort ha de trucar immediatament al 112 i no tocar-lo en cap cas.

La PPA no és contagiosa per als humans ni la resta d'animals de companyia, però té una mortalitat molt elevada entre senglars i porcs.

TEMES

