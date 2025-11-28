A Cerdanyola del Vallès
Detecten dos positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Catalunya
Totes les exportacions de porcí fora de la UE queden suspeses i el Govern analitza les explotacions a 20 km del radi
El Govern ha confirmat aquest divendres dos positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts a Cerdanyola del Vallès, els primers casos que es detecten a l'Estat espanyol des del novembre del 1994, segons ha informat en un comunicat.
Arran d'aquests dos casos en animals silvestres, el departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el d'Interior han activat el pla de contingència per contenir la malaltia, que no es transmet als humans ni per contagi ni per consum de productes derivats del porc. No s'ha detectat cap cas en explotacions, però arran dels positius silvestres, queden automàticament suspeses totes les exportacions de porcí fora de la Unió Europea. El porcí representa el 19,3% del total d'exportacions alimentàries.
Així mateix, en un radi de 20 km a partir de la zona on s'han trobat els porcs senglars morts, s'han llistat totes les explotacions i restringit els moviments per vida i escorxador.
