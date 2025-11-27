Cas Koldo
El jutge del Suprem envia a presó sense fiança Ábalos i Koldo, a l’apreciar risc «extrem» de fuga
És la primera vegada que s’envia a presó un diputat en actiu, decisió que suposarà la seva suspensió pel Congrés
Anticorrupció ha al·legat que «és la pertinença al Govern el que va permetre a tots dos cometre aquest delicte», mentre la defensa, que no té on anar i la seva condició de diputat
Cristina Gallardo
El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha enviat a presó incondicional l’exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García, segons havia sol·licitat el fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, i les acusacions populars, durant les vistes breus convocades aquest dijous al Tribunal Suprem per l’instructor del cas Koldo. El magistrat aprecia «indicis més que bastants de l’eventual comissió de greus fets delictius» i argumenta que la proximitat del judici suposa un risc «extrem» de fuga.
La resolució, la primera per la qual un diputat en exercici resulta empresonat, i que es comunica al Congrés perquè apliqui el Reglament del Congrés, que preveu la seva suspensió quan la interlocutòria de transformació es declari ferma, atribueix a tots dos la comissió dels delictes d’integració en organització criminal, suborn, ús d’informació privilegiada, tràfic d’influències i malversació.
No menys de 10 anys
Segons el magistrat, existeix un «possible risc que aquests acusats poguessin sostreure’s a l’acció de la justícia resulta, en aquest moment, extrem,» que fa que les compareixences periòdiques al jutjat i retirada del passaport que tenien imposades resultin insuficients, sobretot, perquè això «significariauna sanció privativa de llibertat d’extensió no menor als deu anys de presó (dotze anys i sis mesos de presó, va precisar el ministeri públic)», assenyala la resolució.
Destaca sobre això que hi ha nombrosos indicis racionals de criminalitat davant tots dos, formalitzats ja en una resolució judicial d’imputació, amb relació a l’eventual comissió de diversos greus delictes; i que, conclosa ja la instrucció, s’ha interessat per les acusacions la imposició de molt greus penes privatives de llibertat per a aquests investigats, això unit al previsiblement molt pròxim enjudiciament.
Entre els arguments del ministeri públic figurava que «és la pertinença al Govern el que va permetre a tots dos cometre aquest delicte». Ha afegit que «aquesta pertinença a un poder de l’Estat no pot esgrimir-se per eludir la responsabilitat penal, d’això «per aquest moitu es representa la justícia com una dona amb una bena als ulls», ha incidit Luzón a l’hora de reclamar la presó per a Ábalos i Koldo, segons fonts presents en la declaració
Altres fonts han assenyalat a EL PERIÓDICO que el diputat ha pres la paraula per negar el risc de fuga i assegurar que no té diners ni on anar, que parlava en to afligit i estava molt pàl·lid. De fet, les mateixes fonts assenyalen que l’han vist «destrossat».
Per la seva banda, la defensa ha esgrimit l’arrelament, que és diputat i que es vulnera l’article 23 de la Constitució, que és el de representació política, per argumentar en contra de la petició de la fiscalia. En cas d’adoptar-se la mesura –tenint en compte que el magistrat Leopoldo Puente sempre ha seguit el criteri del Ministeri Públic a l’hora d’adoptar mesures cautelars, Ábalos es convertiria en el primer diputat que entra a la presó amb tal condició, amb l’únic precedent dels membres del Parlament en el cas del procés, si bé aquests , posteriorment van ser elegits diputats nacionals.
«Profecia autocomplerta»
Després de conèixer la petició d’Anticorrupció, Ábalos ha fet unes declaracions a la cadena SER en les quals afirma que l’ocorregut aquest dijous a l’alt tribunal és «una profecia autocomplerta», ja que es van incrementar els delictes i es van demanar per a ell penes altíssimes precisament per incrementar el risc de fuga, «tot per aconseguir una declaració col·laborativa». Ha afegit que li sembla que aquesta decisió és «polítiques» i que li sembla incomprensible que es parli de risc que pugui escapar-se i alhora es convoqués la vista breu amb un termini de set dies, quan podrien haver decretat llavors contra ell un arrest domiciliari.
L’exministre va arribar a la seu de l’alt tribunal primerenc, gairebé tres quarts d’hora abans de l’hora a què havia sigut citat pel magistrat Leopoldo Puente, portant una petita motxilla de cuir marró. La seva compareixença es va estendre uns quaranta minuts. Durant l’espera entre la seva compareixença i la del que va ser el seu assessor, fixada per a unes hores després, Koldo ha estat sortint a fumar a un pati interior del Suprem acompanyat d’un policia.
«Tots tenim dret a aprendre»
Per la seva banda, Koldo va arribar cinc minuts abans de l’hora a la qual havia sigut convocat portant una motxilla gran i molt plena. La seva compareixença es va estendre durant una hora i també va acabar amb petició de presó que van argumentar tant Anticorrupció com les acusacions populars. A més de negar també que pretengui escapar-se, Koldo ha assenyalat davant del jutge Puente que «tots tenim dret a aprendre una mica».
La seva advocada ha presentat una qüestió prèvia relativa a la falta de competència del Suprem per indagar en uns contractes quetambé investiga l’Audiència Nacional. A l’hora d’argumentar el seu arrelament, Leticia de la Hoz ha assenyalat el fet que la filla menor, el germà i la mare de Koldo resideixin a Benidorm, arribant a preguntar qui s’ocuparà de passejar aquesta última si el seu client entra a la presó. El mateix argument que l’advocat d’Ábalos rebutjant un pla de fuga ha fet servir la defensa de Koldo, coincidint amb el que va ser el seu cap en què no té recursos a l’estranger i en l’existència de fills menors.
La citació es produeix en el marc de la causa per la qual tots dos han sigut ja processats per l’adjudicació presumptament fraudulenta de contractes milionaris per a compra de mascaretes que es va realitzar des del Ministeri de Transports a l’empresa Soluciones de Gestión.
Es valorarà en tot cas si tots dos han d’entrar a la presó després de conèixer les peticions de presó que han posat sobre la taula la Fiscalia Anticorrupció i també les acusacions populars. Fins ara només pesava sobre Ábalos la prohibició de sortir del país, l’entrega de passaport i les compareixences periòdiques davant un jutge que ja pesen sobre els investigats.
En concret, la fiscalia reclama 24 anys de presó per a Ábalos i 19 anys i mig per a Koldo per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, suborn, tràfic d’influències, malversació i ús d’informació privilegiada. El Ministeri Públic també demana que se’ls condemni a pagar una multa d’uns 3,9 milions d’euros. Per la seva banda, les acusacions populars sol·liciten penes de 30 anys de presó per a Ábalos i Koldo. A tots dos els atribueix els mateixos delictes que assenyala la fiscalia i n’afegeix dos més: prevaricació i falsedat en document oficial.
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
- Reparen l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat de Figueres
- El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat