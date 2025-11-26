Igualtat
La Generalitat construirà vestidors mixtos en els parcs de bombers
Només tres instal·lacions són plenament operatives: l’Ametlla de Mar, Lloret de Mar i Palafrugell
Es preveu que les obres acabin en deu més abans de l’1 de gener, quan s’incorporarà la primera fornada amb reserva femenina
Clàudia Mas
"Bombera a la dutxa". Això és el que es llegia durant anys en un foli escrit a mà i enganxat amb cinta aïllant en molts parcs de Bombers de Catalunya. Era, a la pràctica, l’únic protocol real d’intimitat per avisar que una de les poques dones del cos –només un 6% de la plantilla– estava utilitzant uns vestidors pensats gairebé exclusivament per a homes. Aquesta escena resumeix la bretxa que la Generalitat intenta tancar ara amb la implantació de nous vestidors inclusius, és a dir, mixtos, just quan s’espera la incorporació al gener d’unes 100 bomberes, xifra que suposarà duplicar el número actual.
Interior i la Direcció General de Bombers s’han marcat com a objectiu que el 2030 tots els parcs del cos –uns 150, entre professionals i voluntaris– comptin amb el nou model de vestidors mixtos. El sistema substitueix la clàssica segregació per sexes per un ús individual de dutxes i lavabos, que s’implantarà en quatre fases, amb una prioritat inicial de 31 parcs: els que tenen menys instal·lacions adaptades per a dones. En darrer terme quedaran els parcs de voluntaris. És un canvi que respon a una demanda de la base del cos, treballada en la Comissió d’Igualtat a partir de propostes de múltiples bomberes, segons apunten fonts de la Generalitat a El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
De moment, només tres parcs –l’Ametlla de Mar, Lloret i Palafrugell– tenen aquests espais plenament operatius i en una desena més es preveu que acabin les obres abans de l’1 de gener, data en què s’incorporarà la primera promoció en la qual el 40% de les places estan reservades a dones. Aquests 31 parcs es consideren prioritaris per fer obres davant l’arribada de més bomberes prevista per al 2026. El calendari ajustat ha generat soroll intern i el nou model ha fet que el sindicat CATAC presenti una denúncia davant Inspecció de Treball en la qual afirma que "aquest model se salta la legalitat" i defensa que "són necessaris els vestidors no mixtos".
El nou model
El model que Interior vol estendre tot el mapa de Bombers trenca amb la lògica de duplicar els espais segons el gènere: vestidor masculí d’una banda, femení de l’altra. "En una xarxa de parcs molt desigual, amb molts edificis petits i limitats, construir dos vestidors paral·lels implicaria sobredimensionar obres, treure metres a altres dependències operatives i mantenir un esquema que dona per fet que sempre hi haurà molts més homes que dones", explica la directora del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals d’Interior, Alba Alfageme. Els nous vestidors, en canvi, estan pensats com a espais "flexibles": el que es multiplica no són els vestidors per gènere, sinó les cabines individuals, perquè ningú sap quantes bomberes arribaran a cada parc ni com canviaran les plantilles cada any en funció de les destinacions. El disseny vol adaptar-se a una realitat mòbil sense que la intimitat depengui de si hi ha dues, deu o cap dona en un torn.
A la pràctica, el model combina una zona comuna de taquilles amb cabines totalment tancades: algunes amb dutxa i canviador, d’altres amb vàter i lavabo i d’altres només per canviar-se. Cada persona utilitza la seva cabina de manera individual, sense quedar exposada en dutxes col·lectives.
La subinspectora de Bombers Mari Muñoz ordena les raons del canvi en tres blocs. El primer té a veure amb la pura logística: la plantilla real d’un parc fluctua segons torns, reforços de campanya o canvis de destinació. "Duplicar vestidors per sexes obliga a sobredimensionar espais que poden quedar buits mentre que d’altres se saturen", manifesta. El segon és arquitectònic: molts parcs es van construir fa dècades, quan la presència de dones en els Bombers era, senzillament, una anècdota. S’han anat improvisant vestidors femenins allà on s’ha pogut, des d’habitacions de la neteja fins a canviar-se al mateix vestidor d’homes un cop ells havien acabat, però ara han quedat petits i són insuficients. El tercer és d’igualtat i diversitat: "Els vestidors binaris no contemplen persones trans o no binàries ni necessitats específiques, com la higiene menstrual"
Alfageme assegura que totes les dones que arribaran al gener tindran espais dignes per canviar-se. La directora remarca, a més, que el model inclusiu no només respon a les demandes de les dones. "També hi ha homes que no se senten còmodes en un espai obert, amb les dutxes a la vista. No tothom vol mostrar el seu cos als altres, i això també és legítim". De fons, Interior defensa que les cabines individuals permeten que cadascú decideixi quant vol exposar-se en un ofici on la condició física ha tingut històricament un pes simbòlic molt marcat.
Lloret de Mar és un dels parcs on es pot veure com funciona el nou model. Bombers d’aquestes instal·lacions asseguren que se senten còmodes amb l’espai i expliquen que s’han fet formacions i protocols sobre com utilitzar els vestidors. Les obres van durar uns vuit mesos i les sessions de "bon ús de vestidor" s’estan estenent a la resta de parcs. "Estem elaborant una guia de bones pràctiques per explicar com reorganitzar aquests espais, perquè cada parc no sigui un campi qui pugui", insisteix Alfageme.
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Aquesta és la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres
- Figueres recupera la pista de gel per Nadal i el campament reial
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- Enigmes del passat que es desvelen gràcies a les xarxes socials
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral