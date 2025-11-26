Fòrum autonòmic
Els experts demanen que s’eduqui els menors en l’ús responsable de la IA
Les recomanacions inclouen prendre apunts a mà i establir una llista de prioritats abans d’abordar les noves tecnologies a les aules
Olga Pereda
"¿El mòbil i les aplicacions de la intel·ligència artificial són aliats o enemics de l’educació?". Gemma Robles, directora de la Xarxa de Continguts de Prensa Ibérica, va llançar aquesta pregunta a diversos experts aplegats ahir al matí a la taula rodona L’educació en l’era de la IA dins del Fòrum Espanya 360. El dictamen dels especialistes va ser el següent: "Totes dues coses". És a dir, la tecnologia comporta amenaces i virtuts segons l’ús que se’n faci, el context, i parlant de menors, l’edat. Perquè les eines d’IA generativa, com ChatGPT (que permet entaular converses, donar resposta a una multitud de preguntes i redactar tota mena de textos de manera creativa), siguin una oportunitat educativa cal fer diversos passos. El primer, que les famílies i els docents acompanyin els fills, els mal anomenats nadius digitals. Va encunyar el terme l’escriptor i conferenciant Marc Prensky el 2001 i a molts experts no els agrada per les falses expectatives que crea. Sembla que els nadius digitals venen amb tot sabut i que els adults no els han d’ajudar. Però educar també és educar en l’àmbit digital i el desenvolupament del pensament crític emergeix com la gran assignatura pendent.
Objectius i riscos
"Primer hem d’elaborar una llista de prioritats i després emprendre l’ús de la IA", va destacar Miquel Carceller, professor i cap d’estudis de l’institut El Joncar de Barcelona i docent d’Història de l’Art i del màster d’Egiptologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. "No prendre apunts a mà a classe dificulta la capacitat per comprendre el tema", va destacar el docent, que va reconèixer tenir serioses dificultats per fer un acompanyament professional dels alumnes en l’ús de la tecnologia a causa de la falta de formació específica.
"Els professors no estem gaire ben preparats en aquest camp, però és que ens demanen massa coses. Ens enfrontem amb classes de 35 alumnes i cadascun té les seves diferències i els hem d’atendre. No tenim marge. Respecte a la tecnologia, els meus alumnes saben llatí davant meu", va reconèixer el professional.
María Dotor, periodista especialitzada en criança, educació i benestar digital i cofundadora del projecte No Solo Son Pantallas, va reclamar que les escoles aprenguin la lliçó, ja que al seu dia van obrir les portes a la tecnologia i les pantalles sense fer un balanç de riscos i beneficis i sense fer-se les preguntes necessàries. "Hem de saber els objectius pedagògics de la IA, hem de parar-nos a pensar per evitar els riscos", va admetre Dotor, que va posar sobre de la taula una dada preocupant: el 82% dels estudiants usen la IA però només el 69% de les mares i pares també ho fan. "¿Així com acompanyarem en un ús responsable?", es va demanar la periodista, que va deixar clara la importància d’establir uns hàbits saludables, que van des del descans i el son fins al desenvolupament del pensament crític i la bona alimentació.
Mentrestant, Inés Temes, directora d’Innovació Social i Ocupabilitat de Fundació Telefónica, va afegir que el pensament crític no solament consisteix, per exemple, a saber buscar informació solvent i detectar una notícia falsa sinó també com funciona la tecnologia, la IA, els algoritmes i els biaixos (el rastre digital que deixem al navegar i que conforma la informació que ens apareix a la pantalla). Segons la seva opinió, urgeix corregir el desconeixement generalitzat que avui envolta la tecnologia.
Els experts van insistir que l’ús dels dispositius depèn no solament del context i del moment sinó també de l’objectiu de l’usuari. "Si el teu fill fa servir ChatGPT per desempallegar-se d’un treball de l’institut i jugar a un videojoc, és un ús inadequat, al contrari d’un ús responsable que, en tot cas, hauria de ser puntual". De fet, el 40% dels professors d’institut reconeixen que els seus alumnes han utilitzat la IA per generar respostes sense entendre conceptes o redactar treballs de manera automàtica, segons un estudi recent de la plataforma Empantallados.com i la consultora GAD3, que revela que un 85% dels nois de 14 a 17 anys fan servir la IA almenys un cop a la setmana. L’informe assegura que més de la meitat dels estudiants (54%) considera que hi ha professors que demanen treballs que ja no fan servei. En el que coincideixen estudiants i docents (60% dels dos col·lectius) és en el fet que no hi ha prou formació sobre un ús adequat de la IA als centres educatius.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Aquesta és la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres
- Figueres recupera la pista de gel per Nadal i el campament reial
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- Enigmes del passat que es desvelen gràcies a les xarxes socials
- Figueres, trens i delinqüència