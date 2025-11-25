Comunitats autònomes
Azcón, al fòrum España 360: "Si no hi ha pressupost per segon any, el lògic és anar a eleccions a Aragó"
El president aragonès inaugura el Fòrum 360 i insisteix que intentarà aprovar els pressupostos del 2026 amb la mateixa majoria parlamentària que el 2024 i assegura que "no vol" prémer el botó de l’avanç electoral
Laura Carnicero
El president del Govern d’Aragó,Jorge Azcón, ha confirmat que «el lògic és anar a eleccions anticipades» si no aconsegueix aprovar un pressupost per a la comunitat autònoma «per segon any consecutiu». El líder del PP a l’Aragó ha assegurat, no obstant, que «no vol prémer el botó de l’avanç electoral», però ha defensat que serà «coherent» i ho farà en cas de no obtenir els recolzaments per a la tramitació del projecte pressupostari del 2026. Igual que ho reclamen al president del Govern, Pedro Sánchez, a ell no li quedaria cap altre camí que el de l’avançament electoral si encadena dues pròrrogues pressupostàries.
Així ho ha manifestat el president aragonès al Fòrum 360 organitzat per Prensa Ibérica, en el diàleg que ha inaugurat les jornades en què diversos presidents i consellers autonòmics analitzaran l’actualitat i els problemes que preocupen als espanyols. El director d’El Periódico de España, Armando Huerta, ha entrevistat el president aragonès, amb temes com les inversions pendents, el finançament autonòmic, la política fiscal o les relacions entre el PP i el PSOE com els dos grans partits de govern.
En aquest context, Azcón ja no amaga que l’avanç electoral està més a prop a Aragó, tret d’un acord amb Vox, amb qui encara no s’està negociant ni s’ha parlat, ni tan sols, del sostre de despesa. El PP continua necessitant els vots dels seus set diputats a les Corts d’Aragó per poder tirar endavant els comptes. I, com va fer aquest dilluns Santiago Abascal en un míting a Saragossa, Azcón s’ha preguntat per què el que és possible al País Valencià o Múrcia no és possible a la comunitat aragonesa.
«Confio que (a Vox) siguin responsables. Si hem aconseguit l’acord en altres comunitats, ¿per què no a Aragó? Parlo d’una regla bàsica en democràcia: arribar al mínim comú denominador entre dos partits diferents», ha defensat Azcón.
«El principi d’ordinalitat és l’error més gran en la història de la democràcia»
Amb el debat obert per a la reforma del sistema de finançament autonòmic a Espanya, el president aragonès ha sigut molt crític amb el principi d’ordinalitat de l’acord segellat entre el PSOE i ERC i ha arribat a qualificar-lo com «l’error més gran de la història de la democràcia» i com un «atac a la igualtat» de tots els espanyols.
Jorge Azcón ha defensat que Aragó és una de les comunitats «infrafinançades» a Espanya, i ha aportat les dades de l’informe de la Cambra de Comptes d’Aragó, que van estimar en 540 milions d’euros anuals la diferència entre les despeses en serveis públics i els fons estatals que rep la comunitat.
No obstant, el president aragonès ha assegurat que «el problema més gran del finançament és la desigualtat». «L’habitual és que des d’Aragó defenséssim la despoblació, la dispersió, l’orografia, davant el criteri de població que poden defensar altres comunitats autònomes», ha començat. «Però ha canviat la conversa», ha prosseguit Azcón, que ha criticat que «avui el que es debat és la desigualtat, la insolidaritat, que és el principi d’ordinalitat, que és que els que més tenen, més reben, i això ens afecta a la resta». «L’ordinalitat firmada entre PSOE i ERC és l’atac més gran a la igualtat que s’ha fet als espanyols», ha denunciat el president aragonès.
Al contrari, Azcón ha defensat la política de dúmping fiscal que exerceix la Comunitat de Madrid. «Les possibilitats que tenen les comunitats autònomes de prendre les seves pròpies decisions és una cosa defensable. El principi d’ordinalitat és l’error més gran de la història en el que té a veure amb el finançament dels serveis públics des del punt de vista de la igualtat», ha remarcat.
«Aspirem a superar Dublín i París en capacitat de computació»
D’altra banda, Azcón ha tret pit dels «70.000 milions d’euros d’inversió» vinculats al sector tecnològic a l’Aragó i ha assegurat que la comunitat aspira «no només a superar Dublin i París en capacitat de computació, sinó que estem ja mirant a Frankfurt i podem posar-nos a l’altura de Londres».
I com a vaixell insígnia de l’arribada d’inversions, aquest dimecres es posa la primera pedra de la gigafactoria de bateries de Stellantis i CATL, «la inversió industrial més important del país, amb 4.100 milions d’inversió i 4.300 llocs de treball quan estigui acabada». Així, ha celebrat Azcón, Aragó passarà de ser «una comunitat a la qual li preocupa la despoblació a necessitar gent perquè generarem milers de llocs de treball».
