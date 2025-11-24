Judici als Pujol
El tribunal no deslliura Jordi Pujol i Soley del judici per la seva fortuna a Andorra, almenys de moment
L’expresident català ha respost al tribunal que es troba “més o menys bé” i que “està a disposició del tribunal”
Els forenses que el van examinar, a petició de la defensa, han explicat de manera “molt concloent” que l’expresident “no està en condicions” de ser jutjat
Ángeles Vázquez
La Secció Primera Penal de l’Audiència Nacional ha decidit que l’expresident català Jordi Pujol i Soley no haurà d’assistir al judici que ha començat aquest dilluns per la fortuna que la família guardava a Andorra. Sí que s’asseuran al banc dels acusats els seus set fills, l’exdona del primogènit i els 10 empresaris que la fiscalia considera que els van ajudar a guanyar o ocultar els diners.
Després que els forenses que el van examinar, a petició de la defensa, determinessin que “no està en condicions de ser jutjat”, el president del tribunal, José Ricardo de Prada, va citar per videoconferència tant els experts com el mateix Pujol per comprovar personalment el seu estat.
La compareixença, que va començar amb 50 minuts de retard per problemes tècnics en la connexió amb Barcelona, va permetre als experts exposar de manera “molt concloent” que l’expresident no està “en condicions físiques ni cognitives per comparèixer en un judici, ni disposa de la capacitat processal necessària per defensar-se de manera autosuficient”, segons fonts jurídiques presents a la sessió consultades per El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
Tot seguit, Pujol va respondre a les preguntes dels magistrats i va afirmar que es troba “més o menys bé” i que “està a disposició del tribunal”.
Després d’escoltar forenses i expolític, De Prada va suspendre la vista durant quinze minuts. En reprendre-la, el tribunal va acordar que Pujol pot ser jutjat pels delictes de blanqueig de capitals i associació il·lícita, pels quals s’enfronta a una petició de nou anys de presó. Cinc dels seus set fills afronten vuit anys pels mateixos delictes.
El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, en canvi, s’enfronta a 29 anys de presó, ja que està acusat de més delictes que la resta de membres de la família. Segons la Fiscalia Anticorrupció, ell era l’encarregat, per delegació dels seus pares —Jordi Pujol i Marta Ferrusola, ja difunta—, de gestionar la fortuna familiar a Andorra, presumptament procedent de comissions cobrades aprofitant l’ascendent polític de l’expresident sobre les administracions governades per Convergència.
- Crema l'interior d'una casa en construcció on hi havia persones vivint a Figueres
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Aliança Catalana i els serveis secrets
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Puigdemont es reforça dins de Junts davant la possible tornada a Catalunya a la primavera
- El Govern impulsa un pla pilot per revitalitzar les botigues locals del centre de Figueres
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- Un detingut i set actes per drogues i armes a Figueres