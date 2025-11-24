Baròmetre de la Generalitat
Enquesta del CEO: el PSC baixa, ERC es col·loca segona i Aliança Catalana empata amb Junts en la tercera plaça
La ultradretana Sílvia Orriols arrabassaria dos de cada deu votants de Puigdemont el 2024 i també captaria suports de Vox, ERC, PP i PSC
Jose Rico
Sisme polític a l’horitzó. El tercer baròmetre de l’any del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat reflecteix un desgast del Govern de Salvador Illa i un nou creixement d’Aliança Catalana, que disputa la tercera posició a Junts. ERC es beneficia d’aquest pols independentista i es col·loca en segon lloc, mentre que Vox i el PP mantenen també la seva pugna.
El treball de camp de l’estudi es va elaborar, a partir de 2.000 entrevistes, del 13 d’octubre a l’11 de novembre, i inclourà estimació de vot i escons en unes eleccions catalanes, valoració dels principals líders polítics i posicionament sobre la independència de Catalunya. A més, en aquesta onada s’han afegit preguntes sobre ideologia política, confiança social, immigració, "percepcions de canvi social" i "pèrdua de valors tradicionals".
En l’anterior baròmetre, publicat el juliol passat, el PSC es mantenia al capdavant amb un lleuger descens respecte a l’enquesta de març, però tant els socialistes com Junts i ERC seguien en registres molt similars als de quatre mesos abans. Els principals moviments es produïen a la dreta: en un context de més tolerància amb l’extrema dreta, Vox i Aliança Catalana continuaven a l’alça i, en el cas del partit de Santiago Abascal, empatava en escons amb el PP. La formació de Sílvia Orriols superava la barrera dels 10 diputats.
En concret, Illa obtenia el 26,8% dels vots i 40-42 escons (ara en té 42). Junts, que havia caigut amb força al març, es recuperava lleugerament i aconseguia el 17,5% dels sufragis i 28-30 diputats (avui en té 35). ERC repetia amb el 14,4% de les paperetes i 21-23 parlamentaris (ara en té 20). El CEO detectava una certa desmobilització de l’electorat socialista que li feia perdre el que havia guanyat a l’enquesta anterior, tot i que les fugues de vot eren molt petites. Mentrestant, el partit de Carles Puigdemont s’estabilitzava i el d’Oriol Junqueras consolidava l’avenç que es va anotar quatre mesos enrere.
La quarta posició estava molt disputada entre el PPC i Vox, ja que els populars superarien en vots als ultres però podrien quedar per sota en escons. El PPC se situava amb el 10,3% dels vots i 14-15 representants (ara en té 15), cosa que permetia a Vox amenaçar-lo amb el 9,6% dels suports i 12-14 escons (avui en té 11). Just per darrere de populars i ultres es col·locava Aliança Catalana, que passava de 2 a 10-11 diputats i se situava en el 7,6%. El sondeig detectava un estancament del PPC que feia que la formació de l’alcaldessa de Ripoll ampliés l’espectre de partits d’on rebia votants (Junts, PPC i Vox).
- Crema l'interior d'una casa en construcció on hi havia persones vivint a Figueres
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Aliança Catalana i els serveis secrets
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Puigdemont es reforça dins de Junts davant la possible tornada a Catalunya a la primavera
- El Govern impulsa un pla pilot per revitalitzar les botigues locals del centre de Figueres
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- Un detingut i set actes per drogues i armes a Figueres