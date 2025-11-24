Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
En el conjunt de Catalunya, el PSC guanyaria les eleccions amb 38-40 escons i Aliança empataria amb Junts al tercer lloc, per darrere d'ERC
Guifré Jordan / Pau Cortina
El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb entre 38 i 40 escons, un resultat lleugerament inferior als 42 del 12-M, segons el tercer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió, presentat aquest dilluns. Esquerra avançaria Junts al segon lloc (22-23), amb una lleugera recuperació respecte als comicis de l'any passat. De fet, el partit pilotat per Carles Puigdemont pràcticament perdria la meitat dels 35 escons actuals i se situaria en els 19-20. Aliança Catalana, al seu torn, es dispararia i empataria amb Junts (19-20). El baròmetre reflecteix un Vox a l'alça (13-14), que superaria un PP a la baixa (12-13). Els comuns calcarien el resultat actual, 6 escons, així com la CUP, que tindria opcions de mantenir els quatre actuals (3-4).
A més, Junts perdria l'hegemonia a les circumscripcions de Girona i Lleida, on Aliança per primera vegada es faria amb la primera plaça, amb entre quatre i cinc punts percentuals de vots més que els seus perseguidors, segons ha concretat el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, en roda de premsa aquest dilluns. L'impuls d'aquests territoris contribuiria a posar la formació de Sílvia Orriols a l'alçada de Junts, en un ascens meteòric del 3,8% dels vots actuals a l'11-14%. L'estudi conclou que un 21% dels votants juntaires el maig passat anirien ara a Aliança, i només sis de cada deu continuarien donant-los suport.
En cinquè lloc, se situa un Vox que pujaria dels 11 diputats actuals als 13-14, i una estimació de vot també a l'alça. Això aniria en detriment del PP, que té una fuga de vot d'un 10% dels simpatitzants cap a la formació de Santiago Abascal. El PP perdria entre dos i tres escons, i entre un i tres punts percentuals.
D'altra banda, els comuns es mantenen en els 6 diputats i entre un 5 i un 7% dels sufragis, i la CUP també mostra una estabilitat de suports, amb 3-4 diputats i entre un 4 i un 6% dels vots.
Segons l'enquesta, el 21% dels catalans escull Salvador Illa com a líder preferit per ser president de la Generalitat. En segon lloc, Carles Puigdemont i Sílvia Orriols empaten al 8%, mentre que Oriol Junqueras se situa en el 7% dels suports. En cinquè lloc, sorgeix Gabriel Rufián (4%), un polític que va a l'alça en preferència, segons Rodríguez Teruel.
Vol que Catalunya esdevingui un estat independent?
Per formacions polítiques, destaca que només el 48% dels votants d'Aliança Catalana prioritzen la independència, mentre que el 26% voldrien ser part d'una Espanya federal i, un 21%, una comunitat autònoma.
En la pregunta binària sobre la independència, el 39% dels catalans votaria Sí en un hipotètic referèndum, i el 53% es mostraria contrari, unes proporcions que mantenen la tendència de les últimes enquestes però sense arribar a rècords en cap de les dues opcions. Més de vuit de cada deu simpatitzants de la CUP i Junts votarien afirmatiu, així com set de cada deu republicans i un 62% de votants d'AC i una quarta part dels de comuns.
La mostra també estima en un 17% els catalans monàrquics i un 71% el de republicans –només el 34% de votants de Vox voldrien que Espanya deixés de ser un regne, per un 66% de simpatitzants del PP. La resta de partits són clarament republicans. D'altra banda, la confiança en el Govern se situa en els 4,9 punts sobre 10, en màxims però encara suspès, i l'executiu espanyol obté un 4,3. Només la gent propera al PSC, ERC i Junts posa una confiança en els polítics catalans per sobre del 5. Segons l'enquesta, només el 29% dels ciutadans estan satisfets amb la democràcia, mentre que el 77% creu que els polítics només busquen benefici propi i que no tenen en compte el que pensa la gent.
