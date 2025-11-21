Repartiment de paqueteria
L’altra cara de l’auge del comerç electrònic: els accidents greus i mortals amb furgonetes pugen un 19% a Catalunya
Des de començament d’any, han mort set ocupants d’aquests vehicles en sinistres en vies interurbanes
Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal
Germán González
Aquest 2025 han mort 7 ocupants de furgoneta en accident de trànsit en vies interurbanes a Catalunya, una xifra similar a la del 2024, quan van ser 9 les víctimes mortals, segons dades del Servei Català de Trànsit. No obstant això, si comparem el període entre gener i febrer del 2024 i del 2025, s’ha produït un increment aproximat del 19% dels sinistres greus i mortals amb furgonetes implicades.
Des de la pandèmia, el comerç electrònic ha suposat un augment important de les vendes i, amb això, ha incrementat el transport de mercaderies amb vehicles de menys de 3.500 kg, com són les furgonetes, així com el parc mòbil existent d’aquesta tipologia de vehicles, ideals per al repartiment de paqueteria. "Per això hi ha més accidents", assenyalen des de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra. Afegeixen que "l’alarma salta quan són més greus o es registren més positius de drogues o alcohol en aquest col·lectiu, ja que són conductors professionals".
Els Mossos focalitzen les seves inspeccions en els repartidors que solen fer llargues distàncies, ja que les furgonetes no tenen mesures de control com els camioners, que disposen d’un tacògraf pel qual estan obligats a parar cada cert temps per descansar. Per això, els agents solen establir aquests controls en punts pels quals passen furgonetes amb rutes més llargues, com l’A-2, per detectar els que fan el trajecte entre Barcelona i Madrid o de Barcelona a Saragossa, i també en vies utilitzades per al transport dins de Catalunya. Es tracta de controls d’alcohol i drogues en els quals també es constata si hi ha un "excés de conducció" per part del transportista.
En declaracions a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, assenyala que entre les causes concurrents en els accidents de furgonetes hi ha la distracció, principalment vinculada a l’ús del telèfon mòbil mentre se circula. "Probablement és per tota l’activitat laboral que han de programar, arribar a temps i revisar", indica Lamiel. "Amb l’estrès de fer el repartiment, els transportistes es distreuen, especialment amb el mòbil", diagnostica.
Lamiel remarca que en els cursos de recuperació dels punts del permís de circulació cada vegada hi ha més conductors de furgoneta que els han perdut.
Del total de 1.853 sinistres amb furgonetes i camions implicats en zona interurbana aquest any a Catalunya, 629 van ser per infraccions d’una norma de circulació i 476 per distraccions. Aquest 2025, han mort 10 ocupants de camions i 7 de furgoneta en accident de trànsit en zona interurbana. En el mateix període de l’any passat van perdre la vida 5 camioners i 9 conductors de furgoneta.
Dins de les campanyes preventives per evitar conductes de risc a la xarxa viària catalana, aquesta setmana el Servei Català de Trànsit, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra i diverses policies locals, farà una actuació per controlar la sinistralitat de camions i furgonetes.
En concret, es vigilen transports pesants i lleugers de mercaderia per evitar factors de risc importants en la mobilitat com la velocitat, el consum d’alcohol i drogues, les distraccions i l’ús d’elements de seguretat passiva. També controlaran altres aspectes com les característiques del vehicle (excés de pes, seguretat de la càrrega i estiba o possibles defectes tècnics), el temps de conducció i descans del conductor (tacògraf) i que la documentació sigui correcta i estigui vigent.
A la campanya policial de l’any passat per aquest tipus de transport, es van efectuar en una setmana 433 controls policials a camions i furgonetes, es van imposar 1.570 denúncies i 22 vehicles van ser immobilitzats.
Trànsit recorda que el manteniment dels vehicles, respectar els límits de velocitat, evitar distraccions i descansar cada dues hores en trajectes de llarg recorregut per evitar l’acumulació de fatiga són mesures primordials per millorar la seguretat viària dels conductors de camions i furgonetes.
Les infraccions, en el punt de mira abans de Nadal
Cal recordar que aquesta setmana, a les portes del Black Friday i de la campanya de Nadal, s'estan duent a terme controls policials de camions i furgonetes a l’AP-7. L’operatiu s’està efectuant en punts estratègics arreu de Catalunya i, a l’Alt Empordà, aquest punt és la sortida número 3 de l’AP-7, a Llers, on aquest dimecres es van desplegar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
El dispositiu se centrava a reduir la sinistralitat a través de mètodes convencionals, com ara el control de la velocitat, del consum d’alcohol i drogues, de les distraccions, del descans i de l’ús dels elements de seguretat passiva. Tanmateix, aquest operatiu era considerat “un dels més integrals de Catalunya” i, per això, també va voler plantar cara a la competència deslleial. Per fer-ho, es va comptar amb el suport de la Inspecció de Treball.
