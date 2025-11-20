Després d’una pneumònia
El metge de Pujol assegura que l’expresident rebrà l’alta divendres
El judici al polític per presumptament ocultar diners en comptes a Andorra arrenca dilluns vinent i declararà per videoconferència
El metge personal de l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha assegurat aquest dijous que preveu que divendres es doni l’alta mèdica a l’expresident, atesa la seva evolució "favorable", després d’haver estat ingressat per una pneumònia diumenge passat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona.
"Si no hi ha cap impediment esperem que demà ja pugui ser donat d’alta i pugui anar al seu domicili per continuar el tractament i fer la convalescència adequada", ha dit en una entrevista a SER Catalunya.
Preguntat per si es podria tenir l’alta aquest mateix dijous, ha assegurat que amb una persona de 95 anys amb patologies d’Alzheimer s’hauria d’actuar, malgrat que l’evolució sigui favorable, "amb certa prudència".
Sobre el judici a l’expresident i part de la seva família per presumptament ocultar diners en comptes a Andorra que arrenca dilluns vinent i pel qual finalment declararà per videoconferència, Padrós s’ha mostrat "sorprès" que Pujol hagi de comparèixer després de sortir convalescent de la pneumònia.
"Vull pensar que tot això es farà de forma tancada i no pública tot i que tot aquest judici sigui públic, però crec que el respecte per la dignitat de les persones està per sobre de qualsevol altra coincidència i demano que això sigui present perquè, més enllà de la condició de president de la Generalitat, és un ésser humà", ha dit el facultatiu.
