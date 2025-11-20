Seguretat viària
Augmenten un 37% les denúncies a camions a l'AP-7
Interior aposta per cursos per a conductors de vehicles pesants de fora de la UE perquè coneguin millor la xarxa viària catalana
Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal
El Departament d’Interior ha presentat aquest dijous al matí el pla de xoc per combatre la sinistralitat a l’autopista AP-7, on el 2025 s’han registrat 15 víctimes mortals, més del doble que el 2024. Aquesta estratègia tindrà una vigència inicial de sis mesos i inclou una vintena de mesures centrades, sobretot, en vehicles pesants.
La sotscap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, Vanessa Bohé, ha explicat que des del passat febrer el cos ha augmentat els controls a vehicles pesants que circulen per l’AP-7, i que les denúncies per infraccions s’han incrementat un 37%, segons recull l’ACN. Bohé ha assenyalat que les més comunes estan relacionades amb la fatiga dels transportistes. També s’ha registrat un augment de les proves de drogues, amb un 26% més de positius, i un 47% més en casos de distraccions.
El pla d’Interior inclou més radars, controls i inspeccions, així com formació específica per a camioners. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha justificat la necessitat d’aquest pla recordant que, tot i que Catalunya mantenia una tendència a la baixa en la mortalitat viària des del 2019, enguany l’AP-7 “ha concentrat un repunt molt preocupant”, amb 15 víctimes mortals, “més del doble que el total registrat el 2024”. Segons Parlon, una part important d’aquesta accidentalitat està vinculada als vehicles pesants i a la seva vulnerabilitat en trams especialment tensats, com el de les Terres de l’Ebre, on també s’han detectat problemes d’excés de velocitat i maniobres de risc.
Formació a xofers estrangers
Una de les línies d’intervenció del pla se centra en la formació i sensibilització. Interior impulsarà cursos específics per als conductors estrangers de fora de la Unió Europea que bescanvien el permís de conduir, una mesura dotada amb 200.000 euros destinada a corregir el desconeixement de les característiques de la xarxa viària catalana. Parlon ha remarcat, com recull El Periódico, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, que aquests conductors tenen “dificultats amb les característiques de les vies per les quals circulen” i per això es vol reforçar la seva conducció amb classes teòriques i pràctiques.
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicat que, després de l’experiència pilot que es va fer amb una autoescola de Granollers l’any passat, s’està treballant per repetir i ampliar aquestes sessions. Tot i això, no ha concretat la durada dels cursos i ha remarcat que es tracta d’una formació totalment voluntària.
Més radars i controls
El pla gira també al voltant de dues altres grans línies d’actuació. La primera és la reducció de la velocitat entre Calafat i Amposta en sentit sud, una zona on “la majoria d’accidents greus es produeixen en el carril de baixada”. Interior està a l’espera que el Ministeri de Transports instal·li la nova senyalització per poder aplicar la mesura en un termini d’un mes. Tindrà una vigència inicial de mig any i es farà una primera revisió el 31 de març de 2026.
La segona línia del pla se centra en el reforç del control i la seguretat viària. Parlon ha anunciat la incorporació de sis nous carros radar a l’AP-7. Aquests controls es complementaran amb els radars de línia amb caixes taronja, i s’intensificaran els controls de vehicles pesants que duen a terme els Mossos. El cos disposarà d’una desena de nous dispositius DSRC per fer inspeccions dinàmiques de tacògrafs i detectar infraccions vinculades a la fatiga o al temps de conducció, factors que “són determinants en molts bolcats i sortides de via”, ha dit.
També es reforçaran els controls ITV a la carretera, després que el 45% dels vehicles inspeccionats hagin presentat algun defecte, “un percentatge prou elevat per prestar-hi atenció”, ha valorat Parlon. A més, s’utilitzaran drons per vigilar conductes indegudes i des d’aquest cap de setmana s’han intensificat les vigilàncies amb els dos helicòpters del SCT, que, a banda dels límits de velocitat i les distraccions, també controlen que els vehicles pesants no incompleixin la prohibició d’avançament vigent a l’Ebre. En aquest sentit, Lamiel ha destacat que en una setmana s’han detectat uns 90 incompliments dels 5.000 vehicles diaris que circulen per aquesta zona de l’autopista.
Les infraccions de camions i furgonetes, en el punt de mira abans de Nadal
Cal recordar que aquesta setmana, a les portes del Black Friday i de la campanya de Nadal, s'estan duent a terme controls policials de camions i furgonetes a l’AP-7. L’operatiu s’està efectuant en punts estratègics arreu de Catalunya i, a l’Alt Empordà, aquest punt és la sortida número 3 de l’AP-7, a Llers, on aquest dimecres es van desplegar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
El dispositiu se centrava a reduir la sinistralitat a través de mètodes convencionals, com ara el control de la velocitat, del consum d’alcohol i drogues, de les distraccions, del descans i de l’ús dels elements de seguretat passiva. Tanmateix, aquest operatiu era considerat “un dels més integrals de Catalunya” i, per això, també va voler plantar cara a la competència deslleial. Per fer-ho, es va comptar amb el suport de la Inspecció de Treball.
