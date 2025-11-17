En una reunió a Waterloo
Puigdemont reordena Junts al Parlament: designa Mònica Sales com a presidenta i Salvador Vergés com a portaveu
Albert Batet, que fins ara liderava el grup a la Cambra catalana, passa a ser adjunt a la presidència del partit i director de campanya
Carlota Camps
Canvis en el grup parlamentari de Junts. La direcció del partit reunida aquest dilluns a Waterloo (Bèlgica) ha decidit rellevar Albert Batet de la presidència del grup parlamentari i nomenar-lo adjunt a la presidència del partit, a més de director de campanya. El seu càrrec a la Cambra catalana l’assumirà la fins ara portaveu Mònica Sales, mentre que la representació l’exerciria el diputat Salvador Vergés. Feia més d’un any que s’especulava amb una renovació del grup parlamentari de Junts, i Sales ja havia anat guanyant protagonisme, però no ha sigut fins aquest dilluns que s’ha formalitzat la reestructuració.
Vergés, que va ser candidat dels postconvergents a Girona, també entrarà a formar part de la permanent del partit, la versió més reduïda de la direcció. Jeannine Abella, que va encapçalar la candidatura a Lleida, també tindrà seient a la cúpula a partir d’ara.
Batet, que liderava Junts al Parlament des del 2019, tindrà ara el càrrec d’adjunt a la presidència en Coordinació Institucional i Estratègica i també serà l’encarregat, segons explica la formació, de la «direcció política i operativa de les campanyes electorals del partit a les Corts Generals i el Parlament». Batet ja va dirigir l’última campanya de Puigdemont per a les eleccions al Parlament del 2024 a Argelers i ara el partit argumenta que amb l’aval de l’advocat general de la Unió Europea a la llei d’amnistia, la tornada de Puigdemont pot estar més a prop i pot alterar el tauler polític.
En el cas de les generals, Junts contempla que es podrien produir abans de la data prevista –estiu del 2027– com a conseqüència de les pèrdua de majoria al Congrés després que la seva formació hagi trencat negociacions amb el PSOE. Tot i així, Pedro Sánchez ha afirmat en més d’una ocasió que no té previst convocar eleccions anticipades. En el cas de Catalunya, les eleccions no estan previstes fins al 2028.
El fins ara president del grup parlamentari, que mantindrà l’escó al Parlament, també exercirà d’enllaç «amb el teixit empresarial, els sectors productius, les patronals, els sindicats i el conjunt d’agents econòmics estratègics», una cosa que ja estava fent de manera habitual aquesta legislatura.
