Comissió d’investigació del Congrés
Mazón s’atrinxera al Congrés assetjat per l’esquerra i evita explicar els seus 37 minuts de desconnexió
La compareixença del president obre una setmana decisiva per al PP, que ha de tancar el seu relleu amb Vox i passar el tràngol de la declaració de Pérez Llorca, el seu successor designat, davant la jutge de la dana
Diego Aitor San José / José Luis García Nieves
El president en funcions de la Generalitat,Carlos Mazón, ha sobrevolat aquest matí la comissió d’investigació sobre la dana al Congrés dels Diputats, en una de vegades duríssima compareixença de més de tres hores, sense desviar-se ni un mil·límetre del que havia mantingut fins ara. No ha aclarit els seus 37 minuts de desconnexió, sense trucades ni parador conegut, entre les 18.57 hores i les 19.34 hores. Això sí, l’encara cap del Consell ofereix algunes novetats, com que va tenir notícia que s’enviaria l’ES-Alert a les 19.43 hores de boca de Salomé Pradas; que a les 19.34 va saber que el metro s’estava inundant, que va sortir sense escortes d’El Ventorro amb Maribel Vilaplana, que no va entrar a l’aparcament amb Vilaplana, o que no va tenir missatges de WhatsApp de l’exconsellera durant el dinar.
Al marge d’això, el president s’ha esforçat a fixar la seva línia argumental durant els tensos interrogatoris a què s’ha enfrontat per part del PSPV, Podem, Compromís o ERC. Responsabilitza les agències estatals de la "falta d’informació". Insisteix que no tenia "responsabilitats operatives". Que ha hagut de "desmentir moltes mentides", que ha assumit "la responsabilitat més alta" que un president pot assumir i que és l’únic polític que "ha demanat perdó". També assegura que "res hagués canviat si hagués arribat abans al Cecopi": "Ningú m’esperava allà". "No vaig prendre mai una decisió tècnica ni operativa". Que estaven "convençuts que la reunió del Cecopi havia de ser curta perquè la informació de l’Aemet era que la pluja se n’anava a la serra de Conca a les 18.00 hores". I que va ser "una riuada estratosfèrica que ningú va poder preveure".
Són alguns dels detalls oferts durant una tensa compareixença, on el format d’interrogatori, amb preguntes i repreguntes i la veu cantant per als portaveus, ha permès conèixer alguns detalls encara desconeguts. Mazón va evitar abundar en excessives explicacions sobre el seu parador i actuació entre les 19.00 hores i les 20.00 hores, quan des del palau de la Generalitat va posar rumb al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana.
Mazón, a més, ha reivindicat que durant la tarda va mantenir una actuació "proactiva". "La immensa majoria de trucades les vaig fer jo. Vaig parlar diverses vegades amb la consellera. Vaig fer publiques les meves trucades. Al restaurant, després, des del palau, camí del centre de coordinació", va assenyalar. També ha assegurat que des de l’inici del dinar no hi va haver cap whatsap amb la consellera. S’a de recordar que el jutjat de Catarroja ha obert la porta a investigar la seva possible "acció o omissió" en la gestió d’aquella jornada.
Ha sigut la primera compareixença d’un polític, després de les víctimes de fa uns dies, i la sessió ha tingut moments de molta tensió. Mazón, a diferència del que passa a les Corts Valencianes, ha hagut d’escoltar els retrets dels portaveus parlamentaris. Tot just començar, la portaveu de Podem, Ione Belarra (també ho faria la de Compromís, Àgueda Micó) li va dir "mala persona"; que va tenir una "gestió homicida", i que Mazón "és responsable de la mort de 229 persones". "Es va comportar com un psicòpata anant al funeral d’Estat", li ha etzibat Gabriel Rufián, d’ERC. "Vostè és un inútil, mentider, incapaç, miserable, homicida i psicòpata i tant de bo pagui amb la presó tot el que ha fet".
Rufián: "No em menteixi"
El de Rufián ha sigut un dels interrogatoris més durs. Ha començat "desmentint" algunes de les afirmacions de Mazón, com que no hi hagués protocol de l’ES-Alert, que ha mostrat; o que no tinguessin informació, una cosa que també ha rebatut amb una portada del diari d’aquell matí o amb missatges a X en què s’avisava fins a tres dies abans del 29-O de la gravetat del que podia arribar a nivell meteorològic.
Tot seguit, li ha recordat que a les nou del matí ja va morir la primera persona, el camioner que va quedar atrapat a l’Alcúdia. "¿Li vol dir alguna cosa a la seva dona?", ha preguntat Rufián, que ha anat mostrant retrats i recordant les històries de diverses víctimes. "Totes les meves condolences", ha respost Mazón, en un dels pocs moments en què s’ha mostrat descol·locat. "Tard", ha afegit Rufián que s’ha girat als diputats del PP, que s’han regirat i que han acabat amb crides a l’ordre. "Voldria completar la meva resposta", ha dit Mazón, i Rufián ha afegit: "No m’interessa". Temps després li ha acabat dient "psicòpata" mentre mostra fotografies de les víctimes. "No hi va haver coneixement de les primeres víctimes humanes fins a la matinada", ha indicat Mazón. "No em menteixi", li ha replicat el republicà. "¿Té alguna cosa a dir als seus familiars? ¿No vol aprofitar l’oportunitat per demanar perdó? No li surt demanar perdó", insistia Rufián, que va retreure a Mazón que "estava a El Ventorro" mentre es produïen moltes morts. "El mateix dolor que a tots. La mateixa condolença que a tots. Absolutament a tots per igual. Amb la mateixa autocrítica", responia el president.
Els minuts de la desconnexió
La majoria de portaveus no han volgut centrar-se en El Ventorro, en la seva sortida i en el dinar amb la comunicadora que es va prolongar quatre hores, tot i que sí que hi ha hagut algunes preguntes. "El meu itinerari és el que ja he dit: vaig anar del restaurant al carrer de la Pau i d’allà caminant fins al palau, i d’allà, posteriorment, em vaig desplaçar a l’Eliana", ha indicat, evitant entrar en el detall dels minuts. Ha evitat dir res sobre el fet que va acompanyar Maribel Vilaplana a l’aparcament de Glorieta Paz una vegada finalitzat el dinar, tot i que Compromís l’hi ha preguntat, en concret Alberto Ibáñez: "A les 19.40 hores probablement estava al palau de la Generalitat. En el minutatge exacte no puc entrar en precisió. El pàrquing estava molt a prop. Ningú sabia que la gent s’estava ofegant". Mazón va reconèixer que els escortes el van acompanyar al restaurant, però que no estaven a la sortida.
Així mateix, davant les queixes que els havien donat la Medalla al Mèrit Policial, Mazón ha matisat que no era als que el van acompanyar aquell dia, sinó els que van estar amb ell a Paiporta el 3 de novembre. També ha insistit que no es va canviar de roba la tarda el 29-O sinó que es va posar un jersei quan estava a El Ventorro perquè sempre porta un jersei a la motxilla: "Quan tinc fred em poso un jersei".
El més insistent en la qüestió d’El Ventorro ha sigut el portaveu socialista, Alejandro Soler. El diputat li ha arribat a preguntar si va entrar al pàrquing, si es va canviar de roba, si va passar per casa i fins i tot què va beure: "Aigua i una mica de vi", ha dit. Ha sigut l’encreuament dialèctic més dur. Soler li ha retret que amb la situació que estava passant se n’anés tranquil·lament passejant a un pàrquing parlant de futbol amb la periodista. També que davant una emergència anés "passejant amb el mòbil a la motxilla". I ha acabat etzibant-li: "Tenia moltes expectatives posades en aquest dinar". Mazón l’ha acusat d’"organitzar notícies falses masclistes". "Vostè ha rebut notícies falses masclistes molt greus. Quina pena, senyor Soler, qui l’ha vist i qui el veu", ha lamentat el president.
Les trucades no contestades
A aquelles hores, qui tenia les responsabilitats operatives era la llavors consellera d’Emergències, Salomé Pradas. Sobre dues de les trucades que li va fer la consellera aquella tarda i que el president no va respondre, a les 19.10 hores i a les 19.36 hores, durant el període de desconnexió, Mazón va afirmar sobre la primera: "No sé si tenia el mòbil a la motxilla. No atendre una trucada de vint-i-tantes no significa estar incomunicat". Respecte a la trucada de les 19.36, va assenyalar que "estava parlant amb altres persones". "Quan vaig veure la perduda l’hi vaig tornar a continuació", va assenyalar.
L’ES-Alert: notícia a les 19.43 hores
Sobre l’ES-Alert, va insistir que «en cap moment es va obtenir» la seva autorització per enviar el missatge d’alerta massiva. «Es va enviar quan els comandaments operatius van entendre que era el moment adequat». Com a novetat, Mazón va assenyalar que va tenir notícia que s’enviaria aquesta alerta massiva a les 19.43 hores, quan parla amb Salomé Pradas després de les dues trucades prèvies que no respon. El president no ha volgut mostrar el mòbil, però assegura que no va tenir whatsaps amb Pradas des de les 15.00 hores.
Respecte al seu paper al Cecopi, va derivar responsabilitats en els professionals: "Quan hi ha tècnics de 30 anys, algú que no té capacitació professional", poc podia fer ell. De fet, va treure una portada recent per comparar que el president Illa va mantenir la seva agenda sense anar al Cecopi davant unes inundacions a Tarragona (Rufián ho va desmentir després). "Em moriria de la por", va dir, en cas d’haver tingut responsabilitats operatives sobre emergències.
¿Per què el missatge estava preparat a les 18.37 hores i no es va enviar fins a les 20.11 hores, pregunta Belarra. "És fàcil de respondre: Pradas mai es va negar que s’enviés el missatge, no em va consultar, no requeria la meva autorització, el Cecopi funcionava com un tot", respon. "¿Em vol dir que el president és un ‘florero’ en una situació de catàstrofe?", li ha repreguntat. "Només cal veure el pla d’inundacions, quan hi ha tècnics amb més de 30 anys d’experiència, algú que no té la capacitat…". "No ens prengui per tontos –va insistir Belarra–, l’estaven esperant per demanar-li l’‘ok’, per això esperen". "En cap moment es va obtenir la meva opinió, es va enviar quan els quadres operatius ho van dir", ha indicat el president en funcions, assenyalant que va ser la "primera vegada en la història" que es va enviar l’ES-Alert (una cosa que no és del tot certa, ja que es va enviar dos anys abans a Madrid).
El president manté en el seu relat que va tenir una actitud proactiva, preocupant-se per l’emergència, però al mateix temps deslligant-se de les ordres operatives. Sobre el seu futur judicial, el diputat Ibáñez de Compromís li ha preguntat per què no dimiteix de diputat, cosa que el manté fora de l’abast de la jutge de Catarroja al continuar sent imputat.
Sintonia amb Vox
Al marge d’aquestes qüestions, Mazón no es va desviar ni un mil·límetre i va centrar tota la responsabilitat en la falta d’informació de l’Aemet i la CHJ, sense reparar en el fet que abans de dinar, Emergències de la Generalitat tenia desplegats bombers al barranc del Poio en virtut de l’alerta hidrològica. "Després d’un any, que el sistema d’alerta precoç no estigui posat encara em crida l’atenció", assenyala Mazón, que també s’ha referit als "cabalímetres obsolets". S’ha referit diverses vegades a la idea que a les sis de la tarda la pluja se n’anava a la serra de Conca: "Ningú ho va poder preveure".
Les preguntes de Vox i del PP li han permès prendre’s un respir i introduir alguns missatges crítics contra el Govern. Mazón s’ha referit a la "maleïda llei de l’horta" del Botànic, al fet que el president del Govern va voler enganyar-lo sobre la gestió de l’emergència. Que esperaven més mitjans i no tenien "per què demanar-los", o que no se’n va anar de Paiporta en la visita del Rei perquè: "M’hauria sentit un covard", a preguntes del diputat de Vox, Ignacio Gil Lázaro.
