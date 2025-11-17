Fòrum Barcelona de Turisme Urbà
Catalunya prepara una llei de turisme que “vetllarà per les condicions de vida dels residents”
Illa ha fet l’anunci en la inauguració del Fòrum Barcelona de Turisme Urbà, en què ponents de diversos àmbits reflexionen sobre l’evolució i el futur del sector
María Jesús Ibáñez
El finançament del sector i la redistribució de la riquesa que genera, les infraestructures que s’estan quedant insuficients, l’oferta cultural que s’ha d’anar actualitzant i, sobretot, la convivència amb els residents, que de vegades acaba amb esclats de turismofòbia. Totes aquestes qüestions formaran part de l’esquelet de la nova llei de turisme que està preparant la Generalitat i que, segons ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, serà flexible i adaptable a tot el territori català, "perquè no tot el que passa a Barcelona és extrapolable a tots els llocs", ha incidit.
L’observació l’ha fet Illa en la inauguració del Fòrum Barcelona de Turisme Urbà, que celebra aquest dilluns la primera edició i que neix amb l’aspiració de convertir-se en un punt de trobada, de reflexió i de proposta d’idees, "el que aquí es parli serà matèria primera per elaborar polítiques públiques per part de l’Estat", ha destacat el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, també present a l’acte, que organitzen Turisme de Barcelona i el grup hoteler Hotusa.
Un sector que aquest any, fins al setembre, ha portat Catalunya "més de 16 milions de visitants, ha generat activitat econòmica per a moltes empreses i crea més de mig milió de llocs de treball", ha assenyalat el president de la Generalitat en la seva intervenció, "necessita ser regulat, amb totes les lletres, perquè cal desconcentrar-lo, cal desestacionalitzar-lo i cal portar-lo a tot el territori català". I això, ha dit, "serà implementat no com a fre, sinó com a protecció per a les empreses del sector i també de les condicions de vida dels residents".
"El 2030, la previsió és que es realitzin al món 1.895 milions de desplaçaments, cosa que representa el 23% de la població mundial, amb tots els impactes que això suposa per als llocs de destinació", ha remarcat per la seva banda Hereu. En el cas d’Espanya, en els primers nou mesos de l’any han visitat el país més de 76 milions d’estrangers, amb un impacte econòmic de 105.000 milions d’euros, "això significa que creix més l’impacte econòmic que el volum de visitants", ha remarcat el ministre, que ha mostrat el suport del Govern central a fòrums com aquest, "que tenen tot el sentit que es facin en una ciutat com Barcelona".
El 13% del PIB de la ciutat
Per a l’alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, "els reptes de futur passen per preservar una activitat que genera el 13% del PIB de la ciutat". "I aquesta afluència de turistes –ha recordat Collboni– sustenta oferta cultural, oferta gastronòmica", ha apuntat l’alcalde, que s’ha declarat "optimista en relació amb el sector, perquè en aquesta ciutat s’ha arribat a consensos importants en els últims anys".
Com a amfitrió, el president del grup Hotusa, Amancio López Seijas, ha posat el nou fòrum al servei de les empreses, de tots els agents i de les administracions "per portar a terme una reflexió sobre quin model turístic necessita Espanya". López Seijas ha admès que, en el cas de Barcelona, potser "el fet de ser una de les ciutats més ben connectades li estigui portant un turisme que alimenta la turismofòbia", una cosa que possiblement se solucionaria "buscant connexions de la llarga distància, amb un turisme que gaudeix amb el patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat, l’esport i la seva oferta gastronòmica".
