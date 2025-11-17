Cas Pujol
L’Audiència Nacional cita Jordi Pujol a l’inici del judici per la seva fortuna a Andorra per decidir si pot ser jutjat
L’expresident català compareixerà per videoconferència davant del tribunal, que serà qui tingui l’última paraula sobre el seu estat de salut
Ángeles Vázquez
La Secció Primera del Penal de l’Audiència Nacional ha decidit no pronunciar-se sobre les condicions en què es troba l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol fins al pròxim dia 24, quan començarà el judici per la seva fortuna a Andorra. L’ha citat just abans que comenci la vista oral perquè comparegui davant seu per videoconferència, amb la qual cosa seran els mateixos magistrats els que determinin si pot ser jutjat després d’escoltar-lo a ell i als forenses que el van examinar.
En una providència el tribunal, que amb independència de la decisió que finalment adopti sobre el patriarca jutjarà la família Pujol, ha citat tant l’expresident català com els metges forenses que el van examinar la setmana passada a petició de la defensa. L’objectiu és poder determinar l’estat de salut i les condicions en què es troba Jordi Pujol Soley i així decidir si el jutja o decreta per a ell el sobreseïment de les actuacions, com el 2021 ja va fer l’Audiència Nacional respecte de la seva dona, Marta Ferrusola, ja morta, per demència sobrevinguda.
Va ser la mateixa defensa de Pujol, exercida per l’advocat Cristóbal Martell, la que havia sol·licitat que fos examinat pels forenses de l’Audiència Nacional perquè "avaluessin el seu deteriorament cognitiu" i determinessin la seva "capacitat o incapacitat", per "demència sobrevinguda", d'"autodefensa" en la vista oral en què es jutjarà la família pels delictes d’associació il·lícita i blanqueig de capitals.
Per arribar a una decisió sobre les condicions de Pujol, de 95 anys, metges forenses de l’Audiència Nacional el van examinar la setmana passada per corroborar o descartar l’informe mèdic presentat per la defensa en què es posaven en dubte les seves condicions per prestar declaració. S’hi afirmava que Pujol té "marcadors d’Alzheimer a la sang" i una "severa alteració de la memòria verbal […] que el porta a confondre fets i persones", cosa que es descriu com un "deteriorament cognitiu greu" que afecta múltiples funcions mentals i que és compatible amb un procés neurodegeneratiu en fase avançada. Malgrat tot, la defensa de l’excap del Govern no reclamava de manera explícita una prova pericial sobre la capacitat de Pujol per "comprendre l’objecte de l’acusació" i desenvolupar la seva autodefensa.
Pneumònia
Aquestes condicions generals que podrien evitar-li el judici s’han vist agreujades aquest diumenge, quan va haver de ser ingressat per una pneumònia en una clínica de Barcelona, on s’esperava que hagi d’estar tres o quatre dies, per la qual cosa abans de dijous sembla complicat que pugui tornar al seu domicili.
La seva defensa estava pendent de conèixer la decisió de l’Audiència Nacional abans de decidir si havia de presentar un nou escrit en què deixés constància de la nova circumstància que s’havia produït o el mateix tribunal el deixava fora del procediment, després d’examinar-lo.
Finalment, per pronunciar-se, les magistrades María Riera, Carolina Rius i María Fernanda García Pérez, ponent de la sentència que es dictarà a l’acabar el judici, han preferit comprovar amb els seus propis ulls el seu estat de salut abans que comenci el judici.
Aclarit aquest punt, la vista començarà amb les qüestions prèvies que vulguin al·legar les parts. Es desenvoluparà en setmanes alternes fins almenys el mes d’abril vinent, que serà quan procedeixin a declarar els germans Pujol Ferrusola i el seu pare, si així ho determina finalment el tribunal.
La Fiscalia Anticorrupció sol·licita nou anys de presó per a l’expresident català i un menys per a cinc dels seus set fills. Per al seu primogènit, el Jordi, al qual el matrimoni va encarregar la gestió del patrimoni a Andorra i el repartiment amb els seus germans, sol·licita 29 anys de presó; el seu germà Josep s’enfronta a una petició fiscal de 14 anys de presó i la seva exdona, de 17 anys.
