Jordi Pujol, ingressat amb pneumònia pocs dies abans del judici que s’ha de celebrar contra ell i els seus fills
L’expresident està hospitalitzat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona amb un quadre d’infecció pulmonar, aparentment lleu
Redacció
Jordi Pujol està ingressat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona a conseqüència d’una infecció pulmonar, una pneumònia, segons ha avançat el programa El suplement de Catalunya Ràdio. Tot indica que el quadre clínic que presenta l’expresident de la Generalitat és de caràcter lleu. La notícia arriba just quan falta una setmana perquè comenci a l’Audiència Nacional el judici contra l’expresident i els seus fills per associació il·lícita i blanqueig de capitals. Abans que comenci el judici, l’Audiència ha de decidir si l’expresident és apte per declarar i desplaçar-se fins a Madrid després que un metge forense l’hagi examinat els últims dies.
La família ha demanat que l’expresident declari a distància després de presentar diversos informes mèdics que demostren que Pujol té marcadors d’Alzheimer a la sang i una severa alteració de la memòria verbal que el porta a confondre fets i persones. Si els magistrats consideren que no està en condicions de declarar, arxivaran el procediment contra ell, però no contra la seva família.
Si veuen que pot declarar, però que el perjudica desplaçar-se a Madrid, poden determinar que Pujol segueixi el judici des d’un jutjat de Barcelona. I encara hi hauria un tercer escenari: que l’Audiència no resolgui aquesta qüestió fins al 24 de novembre, el dia que comença el judici, de manera que l’expresident hauria de seure al banc dels acusats.
Malgrat la fragilitat de la salut de l’expresident de la Generalitat, fa uns dies, un dels seus fills, Oriol Pujol, explicava que el seu pare no vol evitar el judici. Jordi Pujol té 95 anys.
Aquest divendres, segons va avançar El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, un metge forense dels jutjats de Barcelona va realitzar una revisió mèdica a l’expresident de la Generalitat per determinar si el seu estat de salut li permet quedar exempt d’acudir personalment a Madrid al judici contra ell i la seva família a l’Audiència Nacional, que acabarà al maig. En el cas que els facultatius i els jutges consideressin que està incapacitat, s’hauria d’arxivar el procés, igual que va passar el 2021 amb la seva esposa, Marta Ferrusola.
