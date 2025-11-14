Periodisme
El periodista Josep Cuní rep el Premi d’Honor de la Comunicació Local
La Diputació de Barcelona també premia Betevé, la ‘Revista Cambrils’, ‘La Fura’ i Canal Reus, entre d’altres.
Alba Giraldo
El periodista Josep Cuní va rebre aquest dijous el Premi d’Honor de la 38a edició dels Premis de Comunicació Local per la seva "trajectòria professional marcada pel rigor, la innovació i el compromís amb la comunicació de qualitat", així com la seva "contribució a dignificar el periodisme i formar noves generacions de professionals". Els guardons també van premiar mitjans de comunicació com Betevé, la Revista Cambrils, La Fura, l’Espluga FM Ràdio i Canal Reus, entre d’altres.
"Estem vivint moments complicats per a la informació. Les veritats alternatives han anat guanyant pes", va declarar Cuní, minuts abans de l’inici de la gala. "Hem de reflexionar de manera col·lectiva sobre això: per què passa i en quina mesura. Si passa és perquè nosaltres també ens en fem ressò a causa de la immediatesa, de la inquietud informativa, a causa de la recerca de solucions a problemes complexos".
Finalment, el periodista va agrair el premi a "la col·laboració, l’estima i la fraternitat" que ha pogut establir amb tants i tants companys i companyes des del primer dia que va trepitjar un estudi de ràdio, fa ja 54 anys, per transmetre informació local. "El periodisme és més necessari que mai perquè també perilla la democràcia", va sentenciar Cuní en el seu discurs.
La gala, presentada pels periodistes Núria Ramírez i Toni Castro, es va celebrar al Paranimf de la Diputació de Barcelona i va començar cap a les set de la tarda amb un espectacle de llums i so de la formació Brincadeira. La trobada també va explicar amb l’actuació de la companyia Señor Serrano, que va recrear l’emissió radiofònica de La guerra de los mundos d’Orson Welles.
