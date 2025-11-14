Col·loqui de Prensa Ibérica
Illa aposta per un nou model de finançament autonòmic que reconegui les singularitats de Catalunya i les Balears
El president de la Generalitat apel·la a què les dues comunitats deixin enrere els retrets i treballin conjuntament per construir un nou marc financer
Defensa que la condonació del deute és "un acte de justícia a favor de l’interès general de les comunitats i d’Espanya"
Andrés Martínez
El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per un nou model de finançament autonòmic que reconegui les singularitats de Catalunya i les Balears. Així ho ha expressat aquest matí durant l’esmorzar informatiu a Palma organitzat per Prensa Ibérica, grup editorial de l'EMPORDÀ. El fòrum s’emmarca dins de la gira que Illa està realitzant per les diferents comunitats autònomes, sota el títol "Prosperitat compartida", amb la col·laboració dels diaris regionals del grup i de la mateixa Generalitat.
Illa argumenta que el model de finançament necessita ser revisat, ja que l’actual està caducat des del 2014 i "no respon a les necessitats reals de les nostres autonomies". Per això, apel·la al fet que Catalunya i les Balears "deixin enrere els retrets" i treballin juntes per construir aquest nou marc financer.
"Catalunya, en un exercici de compromís i responsabilitat, ha fet una proposta i l’ha pactat amb el Govern d’Espanya. Una proposta que beneficia les comunitats autònomes, també la balear. Creiem en una Espanya plural, diversa i solidària i per això pactem un finançament que respecta aquesta pluralitat i solidaritat. Més enllà del soroll, dels atacs i de les exageracions, no he escoltat cap altra proposta real i rigorosa", afirma.
D’aquesta manera, el president de la Generalitat reclama "un marc financer amb unes regles iguals per a tothom, que atengui les necessitats òbviament diferents de cada comunitat". Així mateix, assegura que "Catalunya és i continuarà sent solidària amb els ciutadans espanyols".
Condonació de deute
D’altra banda, en el seu discurs també ha fet referència a la condonació del deute aprovada pel Govern central, "un acte de justícia i un pas necessari per garantir la prosperitat compartida", segons assegura Illa.
"És una decisió necessària i solidària perquè totes les comunitats puguin portar a terme polítiques socials en benefici de la ciutadania. Una proposta a favor de l’interès general de les comunitats i d’Espanya i a favor del bé comú i de la prosperitat compartida", afegeix.
Vincles entre Catalunya i les Balears
Un altre dels punts destacats de la seva intervenció ha estat la necessitat d’impulsar "la fraternitat i els vincles" que uneixen Catalunya i les Balears. "Hem de ser capaços d’establir una col·laboració i una lleialtat institucional estables, fluides i sòlides que vagin més enllà d’una o altra conjuntura política, més enllà de les legítimes discrepàncies i més enllà de les alternances en els nostres governs. La realitat catalanobalear geogràfica, històrica, cultural, econòmica i sentimental existeix i continuarà existint governi qui governi", subratlla.
Així, remarca que les dues comunitats han d’apostar per la preservació d’un model turístic "que aporti progrés i eviti efectes negatius sobre la base del respecte al territori, al dret a l’habitatge i al nostre model de vida".
Record a Antich
El president de la Generalitat també ha dedicat part del seu discurs a recordar la figura de l’expresident del Govern balear, Francesc Antich. En aquest sentit, Illa ha citat unes paraules que Antich va pronunciar fa 25 anys en defensa de la immigració.
"El president Antich recorda el seu propi origen veneçolà (va néixer a Caracas) quan érem nosaltres els que, no fa tant temps, emigràvem a la recerca d’un futur millor. Avui, com a societats avançades i per deure històric, ens toca integrar els que arriben a casa nostra per contribuir a fer progressar el país", conclou Illa.
