45è aniversari de la JNC
Puigdemont, Mas, Aragonès i Montilla participen en un col·loqui de les joventuts de Junts sense Torra
Puigdemont i Junqueras celebren l’aval europeu a l’amnistia i exigeixen que s’apliqui la llei com més aviat millor
Sánchez i Puigdemont: els 5 moments d’una relació d’anades i vingudes que va acabar en ruptura
Carlota Camps
Els expresidents José Montilla, Artur Mas, Pere Aragonès i Carles Puigdemont –en el seu cas de forma telemàtica– coincidiran aquest dijous a la tarda en un acte organitzat per la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), les joventuts de Junts, per celebrar el seu 45è aniversari. La cita està prevista al Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, i el format de la trobada està pensada perquè els quatre exmandataris donin la seva visió sobre Catalunya i puguin reivindicar la seva obra de govern.
No hi assistirà l’expresident Quim Torra –que no ha sigut convidat–, ni tampoc Jordi Pujol, que ha declinat la invitació per motius de salut. Pujol haurà d’afrontar a partir del 24 de novembre a l’Audiència Nacional el judici sobre la seva fortuna a l’estranger, però la seva defensa ha demanat que la seva compareixença i declaració es pugui fer per videoconferència, mentre ha sol·licitat que els metges forenses l’examinin per «avaluar el seu deteriorament cognitiu» i determinar si pot defensar-se, ja que se li han trobat «marcadors d’Alzheimer a la sang».
En l’acte de dijous també intervindran el president del Parlament, Josep Rull, i el secretari general de Junts, Jordi Turull. Els dos dirigents van començar la seva carrera política a la JNC quan era l’organització juvenil de l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya. Fundada el 1980, va estar primer vinculada a CDC, després al PDeCat i finalment el 2022, amb la creació de Junts per Catalunya, va passar a ser reconeguda oficialment com el seu referent juvenil.
Actualment, un representant de la JNC –en aquest cas el seu president, Aleix Agustí– té seient de forma directa en l’executiva del partit. També dos dels seus exlíders formen part de la direcció. Es tracta d’Ariadna Urroz i Judith Toronjo, que a més és secretària d’Organització del partit, per la qual cosa assisteix a les reunions de la permanent.
La idea d’ajuntar aquests quatre expresidents s’inspira en les conferències de dirigents d’altres formacions que la JNC organitzava fa anys durant les seves escoles d’estiu. El 1997, per exemple, van debatre Mariano Rajoy –llavors ministre– i el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Ho van fer amb una estelada a la seva esquena i el lema ‘Catalunya sobirana’.
