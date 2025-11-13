Al Congrés
Junts salva el Govern de prorrogar la vida de les nuclears i congelar les taxes d’Aena
ERC, Junts i el PNB s’alien amb el PP per apujar les indemnitzacions de Renfe als viatgers en cas de retard
Miguel Ángel Rodríguez
Junts ha salvat el Govern de prorrogar la vida de diverses centrals nuclears. Amb una abstenció, els postconvergents han fet que decaigui una esmena presentada pel PP a la llei de mobilitat sostenible que suprimia la data de cessament definitiu i d’explotació de les centrals d’Almaraz (Unitats I i II), Ascó I i Cofrantes. A més, els postconvergents s’han situat al costat del bloc de la investidura per oposar-se a una altra esmena dels populars per congelar les taxes d’Aena. La norma, que ha rebut el vistiplau definitiu de la Cambra baixa, sí que inclou una esmena del PP, aprovada amb els vots de
, ERC, Junts, el
i UPN, per apujar les indemnitzacions de Renfe als viatgers en cas de retard dels seus trens.
Després d’una setmana amb dubtes sobre què faria Junts davant la iniciativa del PP per obrir la porta a una ampliació de la vida de les tres centrals nuclears, els de
han acabat deslliurant l’Executiu d’un nou embolic. Com ja van fer al juny davant d’una proposició de llei dels populars que perseguia un final similar, els postconvergents s’han abstingut, deixant una votació molt ajustada: 171 vots a favor –PP, Vox i UPN– davant 172 ‘nos’ –PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNB, Podem, BNG, Coalició Canària i els diputats Águeda Micó (Compromís) i José Luis Ábalos, tots dos en el grup mixt– i les 7 abstencions de Junts.
Al marge d’aquesta qüestió, el Govern també s’ha salvat d’haver de congelar les taxes d’Aena. Els populars havien inclòs una esmena perquè, en el termini de tres mesos, activés els mecanismes per «congelar les taxes aeroportuàries durant els exercicis del 2027 al 2031». L’aprovació d’aquesta esmena hauria exigit que l’empresa pública reexaminés el seu pla d’inversió als aeroports, entre les quals es troba l’ampliació de l’aeroport Barcelona-el Prat.
Els retards de Renfe
No obstant, no tot han sigut victòries per al Govern. ERC, Junts i el PNB han sumat els seus vots al PP i Vox per recuperar les indemnitzacions establertes per als retards de l’AVE superiors als 15 i 30 minuts. No obstant, des del departament que dirigeix
es considera que aquesta mesura no té encaix jurídic. Aquestes mateixes fonts avancen que es buscaran els mecanismes per invalidar-la perquè no cabria en un escenari de lliure competència, com l’actual, sinó que estaria pensada per a un règim de monopoli.
«És un brindis al sol populista», critiquen, per assenyalar que «la liberalització del sector ferroviari deixaria Renfe en inferioritat de condicions respecte dels seus competidors». Per tot això, asseguren que Renfe avaluarà la fórmula jurídica corresponent «per continuar aplicant les compensacions vigents que, malgrat tot, continuen sent les més avantatjoses del sector per als nostres usuaris». «No entenem per què el PP només vol penalitzar Renfe, empresa espanyola i pública, i no tocar les empreses com Ouigo i Iryo», carreguen des de Transports. «Vol penalitzar l’empresa pública que ofereix servei fonamental a milions de persones i que és fonamental per a la vertebració d’Espanya», conclouen.
