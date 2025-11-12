Agressió sexual a Manresa
Violada i retinguda en contra la seva voluntat més de dues hores: la Fiscalia demana 21 anys de presó per a l'acusat
Un home, que en el moment dels fets tenia uns 25 anys, va obligar una dona a portar-lo a diferents punts de la ciutat i entorn on la va agredir repetidament i de forma violenta
Xavi Moraleda
La Fiscalia demana 21 anys de presó per a un home que va violar, robar i retenir en contra la seva voluntat a una dona a Manresa. Els fets van tenir lloc una matinada de novembre de 2022, quan l'acusat, que en aquell moment tenia uns 25 anys, la va abordar quan ella es trobava al seu propi vehicle. Durant més de dues hores la va obligar a conduir cap a diferents punts de la ciutat i entorns on la va agredir repetidament de forma violenta, tot amenaçant-la que «si el denunciava la mataria». A més, li va robar 100 euros en efectiu que duia a la cartera. L'acusat es troba en presó provisional des del febrer d'aquest any.
El processat va abordar a la dona just quan ella acabava d'estacionar el seu vehicle sota el seu domicili, al carrer de la Font del Gat, pels volts de 2/4 de 3 de la matinada. Sense el permís de la víctima, l'home va entrar a l'interior i li va insistir que l'acompanyés fins a Sant Fruitós de Bages. Finalment, va accedir i un cop arribats a l'avinguda dels Països Catalans de Manresa la va fer aturar i la va forçar a baixar. Un cop fora, la va agafar amb força fins a portar-la a un camí de terra on la va llençar a terra, fent que es colpegés el cap amb una pedra, i va intentar violar-la.
Després que la víctima li supliqués que no li fes mal i que la tornés al vehicle, el processat li va fer cas i li va fer prendre la C-55 en direcció Sant Fruitós fins al camí del Guix, on la va fer parar en una zona d'horts. Un cop allà, la va tornar a fer sortir amb fortes empentes per atemorir-la.
De nou, van tornar al vehicle i en aquest cas l'acusat la va portar fins a l'aparcament de la zona esportiva de les Cots. Allà, la va fer passar a la seva part posterior del cotxe i la va tornar a agredir sexualment.
Abans d'abandonar la víctima, l'home va començar a rebuscar a l'interior del vehicle fins que va trobar la seva cartera i li va sostreure els 100 euros que hi duia. Després, va continuar cercant entre les seves pertinences i, en aquest moment, la dona va aprofitar per obrir la porta i fugir descalça per demanar ajuda als ocupants d'un turisme que va trobar a la rotonda del barri de la Font, pels volts de les 5 h.
En conseqüència d'aquests fets, la víctima va resultar amb diverses contusions, al crani i sacre, així com ferides. També ha patit danys psicològics d'estrès posttraumàtic, del qual va trigar 180 dies a estabilitzar-se. Arran de l'episodi, a més, l'han afectat a l'hora d'establir relacions interpersonals amb el seu cercle.
La Fiscalia demana 21 anys i dos mesos de presó per a l'autor d'aquests fets. Pel delicte d'agressió sexual se li preveuen 12 anys; pel de detenció il·legal, 5 anys; pel de robatori amb intimidació; 4 més; i pel delicte lleu de lesions, dos mesos de multa. Com a indemnització pels danys causats, se li demanen 25.000 euros i els 100 que li va sostreure.
El cas va ser instruït inicialment al Jutjat de primera instància i instrucció n. 6 de Manresa. El judici se celebrarà a l'Audiència Provincial de Barcelona el divendres 21 de novembre.
